Riserva della Biosfera del Monviso e Cheese di Bra: quando dalla natura nascono le eccellenze

La Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso si presenta in due eventi che si tengono tra mercoledì 18 e lunedì 23 settembre a Saluzzo e Bra. Da mercoledì 18 a sabato 21 settembre 2019 si tiene a Saluzzo il secondo Meeting Nazionale delle Riserve della Biosfera MAB UNESCO.

Da venerdì 20 a lunedì 23 settembre 2019 la città di Bra ospita la dodicesima edizione di Cheese, la biennale internazionale dedicata alle migliori produzioni di formaggio del mondo, organizzata da Slow Food.

Il Meeting delle Riserve della Biosfera convocato dal Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, sarà l’occasione per far conoscere lo stato di attuazione del Programma Man and Biosphere UNESCO in Italia e le opportunità che le Riserve della Biosfera, zone di pregio ambientale che rappresentano un modello di eccellenza nel rapporto equilibrato tra uomo e natura, possono offrire ai territori e alle comunità.

Ampia la partecipazione di delegati, saranno oltre una cinquantina di ospiti provenienti dalle diciannove Riserve MAB italiane e dalla Riserva del Monte Grappa, probabile candidata italiana per il 2020 al riconoscimento UNESCO.

Il programma dell’evento, principalmente dedicato all’incontro, al confronto e allo scambio di informazioni e buone prassi tra i delegati che lavorano ogni giorno per portare avanti i numerosi progetti delle Riserve Man and Biosphere, vede anche un convegno aperto al pubblico dedicato a “Il coinvolgimento dei giovani e degli stakeholder”, che si terrà durante la mattinata di venerdì 20 settembre nell’Antico Palazzo Comunale di Saluzzo.

L’appuntamento, introdotto da Maria Carmela Giarratano, Direttore Generale Direzione Protezione della Natura e del Mare in seno al del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Presidente del Comitato Tecnico Nazionale del Programma MaB UNESCO, sarà dedicato alla presentazione di “buone pratiche” messe in atto dalle Riserve della Biosfera: tra queste, avrà un ruolo significativo il resoconto della seconda edizione del MaB UNESCO Monviso Youth Camp, campo estivo per giovani che si è tenuto in luglio a Ostana e che verrà presentato da alcuni dei partecipanti. Ai lavori, come già nella trasferta di giovedì 19 in terra francese a Saint Veran, parteciperanno anche il Comitato MAB France e il Parco del Queyras. Il convegno si concluderà con la consegna della pergamena ufficiale di “Riserva MaB” alle riserve “Po Grande” e Alpi Giulie, che hanno ottenuto il riconoscimento nel giugno di quest’anno, e con l’intervento di Jonathan Baker dell’Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa di Venezia, l’unico ufficio territoriale dell’UNESCO con sede in Italia e l’unica sede UNESCO con mandato specifico sulla regione europea.

Nel pomeriggio di venerdì 20 settembre i lavori del Meeting si trasferiscono a Bra per “Cheese”, la biennale internazionale dedicata alle migliori produzioni di formaggio del mondo, organizzata da Slow Food, dove i delegati potranno effettuare una visita guidata alla rassegna internazionale dedicata al formaggio e all’Università delle Scienze Enogastronomiche, in collaborazione con Slow Food.

Proprio a Cheese il Parco del Monviso, quale soggetto promotore della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso MAB UNESCO, sarà presente con uno stand congiunto con il progetto Terres Monviso, per valorizzare le produzioni di formaggio a latte crudo presenti nell’area MAB, con particolare attenzione alle aziende che operano nei territori di montagna, quale esempio di buone pratiche che concorrono a tutelare il patrimonio di biodiversità della riserva Unesco.

Nello stand della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso otto aziende del territorio italiano e tre realtà casearie provenienti dell’area MAB francese si alterneranno nei quattro giorni della manifestazione presentando i propri prodotti di eccellenza. Lo spazio espositivo, suddiviso in tre aree rispettivamente dedicate alla comunicazione, ad eventi ed animazione (show cooking) e alla vendita dei prodotti caseari, ospiterà inoltre altre iniziative promosse dai due progetti con un fitto programma di appuntamenti, tra i quali si segnala la presentazione del progetto T(o)ur – Terres Monviso, prevista venerdì 20 settembre alle ore 19 e nel corso della quale si parlerà di come è possibile consolidare la destinazione turistica Terre del Monviso e il suo posizionamento sul mercato internazionale del turismo.

VENERDì 20 settembre

Ore 16

La fienagione nelle Valli Occitane

Un laboratorio dedicato ai bambini per raccontare come il fieno sia una parte fondamentale nella produzione del formaggio.

A cura di Remo Giordano - Lou Porti.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Ore 19.00

Presentazione del progetto T(o)ur – Terres Monviso

Il progetto Terres Monviso – T(o)UR mira a consolidare la destinazione Terre del Monviso e il suo posizionamento del sistema turistico sul mercato internazionale.

Terres Monviso è un lavoro di aggregazione territoriale: sei Unioni Montane, un Parco, la pianura del saluzzese, 68 Comuni italiani, il territorio francese che dal Monviso guarda verso occidente con le sue vallate che dialogano quotidianamente con l’Italia.

Ore 20.30 c/o palco Regione

Sergio Berardo presenta La Quimera

Nell’ambito della presentazione di Terres Monviso, del quale il Festival Occit’amo è parte integrante, lo spettacolo ripercorre, idealmente, la cultura dei trovatori delle valli occitane d’Italia dal 1500 sino ai giorni nostri. Ne risulta un viaggio all’indietro nel tempo che riesce a far rivivere con estrema naturalezza le sonorità, i canti ed i balli in lingua d’Oc che risuonavano in quelle valli almeno a partire dall’epoca medievale e sono in tutto e per tutto espressione di una popolare autentica. Il repertorio infatti è un insieme di musiche tradizionali della cultura occitana ed una reinterpretazione di alcuni brani classici dei “Lou Dalfin”.

Con: Sergio Berardo, Riccardo Serra, Carlo Revello, Roberto Avena, Enrica Bruna

Ingresso libero

Tutto il giorno Pluf! Un gioco tra formaggi e montagne nelle valli del Monviso

Per tutta la giornata, nello stand Terres Monviso, sarà a disposizione per i più piccoli il gioco in scatola Pluf! Nato da un progetto Alcotra e realizzato dalla Fabbrica dei Suoni, il gioco ha per protagonista il sarvanòt Pluf, uno dei folletti che vivono nelle terre del Monviso. Natura, sport, cultura, prodotti tipici, storia e storie sono gli argomenti dai quali prenderanno il via, con gli animatori di Terres Monviso presenti allo stand, tanti diversi giochi con i quali andare alla scoperta delle terre che si trovano ai piedi del Re di Pietra, sfidando un nemico che spaventa i folletti: il maltempo.

SABATO 21 settembre

Ore 11

Facciamo nascere un Re

Il Castelmagno, il Re dei Formaggi, nasce in valle Grana da sapienti mani che da secoli ne tramandano storia, tradizioni e sapore... Guidati dagli operatori di EmotionAlp, dopo l'introduzione e l'illustrazione del processo produttivo, vivrete una vera e propria esperienza di creazione del più famoso formaggio del Piemonte. Aiutati dalla guida vi cimenterete in alcune fasi della lavorazione: dalle operazioni necessarie per far cagliare il latte, alla produzione del primo tomino...

L'obiettivo di questo laboratorio è quello di portare i più piccoli a riflettere sulle produzioni alimentari e sulla qualità, entrando in contatto con uno dei prodotti storici delle valli occitane piemontesi.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Ore 12.30

Cooker Girl: dal blog alla cucina, il territorio protagonista

Aurora e Alessandro sono due amici giovanissimi – sono appena diventati maggiorenni – che da qualche tempo, a partire da un blog di cucina e di viaggio, che è anche una raccolta di tutti i ricordi che si celano dietro ad ogni ricetta ed ingrediente, raccontano e condividono momenti della loro vita attraverso i sapori e i profumi della loro terra.

Il laboratorio vedrà protagonista una versione piemontese della “cacio e pepe” e una cheesecake al caprino.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Ore 14.30

Facciamo nascere un Re

Il Castelmagno, il Re dei Formaggi, nasce in valle Grana da sapienti mani che da secoli ne tramandano storia, tradizioni e sapore... Guidati dagli operatori di EmotionAlp, dopo l'introduzione e l'illustrazione del processo produttivo, vivrete una vera e propria esperienza di creazione del più famoso formaggio del Piemonte. Aiutati dalla guida vi cimenterete in alcune fasi della lavorazione: dalle operazioni necessarie per far cagliare il latte, alla produzione del primo tomino...

L'obiettivo di questo laboratorio è quello di portare i più piccoli a riflettere sulle produzioni alimentari e sulla qualità, entrando in contatto con uno dei prodotti storici delle valli occitane piemontesi.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Ore 16

La fienagione nelle Valli Occitane

Un laboratorio dedicato ai bambini per raccontare come il fieno sia una parte fondamentale nella produzione del formaggio.

A cura di Remo Giordano - Lou Porti.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Ore 19

C'è Fermento - Le birre delle Terres Monviso incontrano i formaggi

Nell’anno del decimo anniversario di C’è Fermento, il salone della birra artigianale a cura della Fondazione Bertoni a Saluzzo, un incontro in cui alcune tra le più rappresentative birre del territorio del Monviso vengono presentate in abbinamento con i formaggi locali. Moderano Francesco Nota e Luca Giaccone.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Ore 21 c/o palco Regione e itinerante

Passachariera della Grande Orchestra Occitana

Tutto il giorno Pluf! Un gioco tra formaggi e montagne nelle valli del Monviso

Per tutta la giornata, nello stand Terres Monviso, sarà a disposizione per i più piccoli il gioco in scatola Pluf! Nato da un progetto Alcotra e realizzato dalla Fabbrica dei Suoni, il gioco ha per protagonista il servanòt Pluf, uno dei folletti che vivono nelle terre del Monviso. Natura, sport, cultura, prodotti tipici, storia e storie sono gli argomenti dai quali prenderanno il via, con gli animatori di Terres Monviso presenti allo stand, tanti diversi giochi con i quali andare alla scoperta delle terre che si trovano ai piedi del Re di Pietra, sfidando un nemico che spaventa i folletti: il maltempo.

Tutto il giorno Caccia al tesoro tra le specialità delle Terres Monviso presenti a Cheese

Scopri quali sono gli espositori con le specialità e le eccellenze del territorio presenti a Cheese, completa il tuo passaporto e vinci simpatici premi.

Per saperne di più visita lo stand di Terres Monviso

DOMENICA 22 settembre

Ore 12.30

SpaccaRavioles: una sfida tra Sergio Berardo e Madaski a suon di ravioles

Un’edizione speciale della divertente competizione del “Masterchef spaccaravioles”, presentata da Katia Giordanino dell’Agriturismo Il Mulino delle Fucine di Casteldelfino, incentrata su cucina locale e territorio: una sfida sulla preparazione del piatto tipico dell’alta Valle Varaita, le ravioles.

A prestarsi al gioco durante Cheese, Sergio Berardo e Madaski, mentre il pubblico assaggerà le ravioles migliori.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Ore 18.30 c/o palco Regione

Immaginari culturali in Valle Varaita. Presentazione del progetto Var.tan e live set di Groove Sandwich e Carmine Minichiello

Vart.an è un progetto che, nato come tesi di laurea in Design & Comunicazione Visiva presentata al Politecnico di Torino, parte con la registrazione sonora delle fasi di produzione del Toumin Dal Mel dell’Azienda Agricola Garino e arriva alla pubblicazione di un vinile 45 giri. La commistione tra design e suono ha prodotto un oggetto che ha una sua politica e apre a un immaginario della Valle Varaita.

Nella serata il pubblico sarà chiamato a interagire con il vinile, con una sessione di scratching condiviso; a seguire un viaggio dall’hip hop all’elettronica, con il dj set dei Groove Sandwich e la live performance di Carmine Minichiello, produttore musicale della provincia di Napoli.

Area Istituzionale

Tutto il giorno Pluf! Un gioco tra formaggi e montagne nelle valli del Monviso

Per tutta la giornata, nello stand Terres Monviso, sarà a disposizione per i più piccoli il gioco in scatola Pluf! Nato da un progetto Alcotra e realizzato dalla Fabbrica dei Suoni, il gioco ha per protagonista il servanòt Pluf, uno dei folletti che vivono nelle terre del Monviso. Natura, sport, cultura, prodotti tipici, storia e storie sono gli argomenti dai quali prenderanno il via, con gli animatori di Terres Monviso presenti allo stand, tanti diversi giochi con i quali andare alla scoperta delle terre che si trovano ai piedi del Re di Pietra, sfidando un nemico che spaventa i folletti: il maltempo.

Tutto il giorno Caccia al tesoro tra le specialità delle Terres Monviso presenti a Cheese

Scopri quali sono gli espositori con le specialità e le eccellenze del territorio presenti a Cheese, completa il tuo passaporto e vinci simpatici premi.

Per saperne di più visita lo stand di Terres Monviso

LUNEDì 23 settembre

Ore 11 c/o palco Regione

Pluf! Un gioco tra formaggi e montagne nelle valli del Monviso

Un gioco che nasce da un progetto Alcotra e che ha per protagonista il servanòt Pluf, uno dei folletti che vivono nelle terre del Monviso. Attraverso l’animazione della Fabbrica dei Suoni si viaggia attraverso le valli italiane e francesi che circondano il Re di Pietra, per conoscere la montagna e le sue straordinarie caratteristiche, alla scoperta del territorio. Natura, sport, cultura, prodotti tipici, storia e storie sono gli argomenti dai quali prenderanno il via tanti diversi giochi con i quali andare alla scoperta delle terre che si trovano ai piedi del Monviso, sfidando un nemico che spaventa i folletti: il maltempo.

L’attività, a ingresso libero, è rivolta a una classe di studenti delle scuole primarie. Prenotazioni entro venerdì 15 settembre all’indirizzo mail p.damiano@slowfood.it specificando in oggetto “Iscrizione Pluf!”. Slow Food provvederà a comunicare l’esito della richiesta e ulteriori dettagli per partecipare all’appuntamento prenotato. Per maggiori informazioni p.damiano@slowfood.it.

Ore 11.30 c/o stand Unisg

Presentazione – La formazione dell’accoglienza

La formazione permanente degli operatori del turismo è la strategia di lungo periodo per strutturare un’offerta di accoglienza integrata, al passo con i tempi e rispettosa delle peculiarità di un territorio unico, com’è quello transfrontaliero che si sviluppa intorno al Monviso.

Si presenta il progetto Alcotra Formats che unisce decine di comuni e molte istituzioni, proponendosi di intervenire in un ambito che manca ancora di un’offerta adeguata. Al termine dell’evento degustazione di formaggi a latte crudo dell’area alpina transfrontaliera delle Terres Monviso

A Cheese si presentano insieme, in uno stand condiviso nell’area della manifestazione dedicata alle Terre Alte, due realtà dalla forte valenza territoriale: Terres Monviso e la Riserva transfrontaliera Monviso MAB Unesco.

Obiettivo della sinergia è presentare le specificità del territorio, coinvolgendo piccoli produttori della filiera lattiero-casearia e dando visibilità – attraverso laboratori dedicati ad adulti e bambini e incontri tematici – alle molteplici realtà che rendono il territorio che circonda il Monviso un esempio straordinario di biodiversità ambientale e culturale.

Terres Monviso

Terres Monviso è un progetto transfrontaliero tra Italia e Francia che si propone di lavorare su 4 importanti tematiche (turismo, rischi ambientali, sociale, economie verdi). Operando insieme a 6 Unioni Montane, ai Comuni del Saluzzese, al Parco del Monviso e al territorio francese che dal Monviso guarda verso occidente, si è creata una rete di 68 comuni, di centinaia di operatori privati, abbracciando un territorio di 2600 kmq e quasi 136 mila abitanti.

Il progetto Terres Monviso – T(o)UR mira nello specifico a consolidare la destinazione Terre del Monviso e il suo posizionamento del sistema turistico sul mercato internazionale.

Riserva transfrontaliera Monviso MAB Unesco

I parchi del Monviso e del Queyras hanno ottenuto il riconoscimento MaB (Man and Biodiversity) per ciascuna delle due vaste aree di riferimento, con l’auspicio, espresso dall’Advisory Committee dell’UNESCO, che si desse seguito alla candidatura di una Riserva delle Biosfera Transfrontaliera (RBT).

Oggi nella rete delle 686 aree MaB del mondo (17 in Italia), la RBT del Monviso è una delle 20 transfrontaliere e unica in Italia.

L’Ente Parco del Monviso, nato nel 2016, gestisce alcune Aree protette regionali e alcune Zone Speciali di Conservazione facenti parte del sistema europeo della Rete Natura 2000. I territori protetti si estendono dalla pianura cuneese fino alla cima del Monviso e conseguentemente abbracciano una grande varietà di ambienti in cui vivono moltissime specie animali e vegetali, alcune delle quali, in tutto il mondo, vivono solo qui. Le finalità del Parco, oltre alla tutela della biodiversità, sono variegate e si sviluppano in molteplici attività quali ad esempio visite guidate e mostre per far conoscere il Monviso.