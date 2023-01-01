Rischio valanghe nel Cuneese, Arpa dirama allerta gialla: in pianura torna il sole

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Dopo l'allontanamento del fronte che ha causato precipitazioni diffuse con neve localmente fino in pianura nelle ultime ore, sul Piemonte tornerà tempo più stabile. Nel pomeriggio - riferisce Arpa Piemonte - rimarranno deboli precipitazioni residue sul Piemonte nordorientale, mentre da sud-ovest il cielo inizierà gradualmente a schiarirsi.
Nei prossimi due giorni affluiranno correnti occidentali in quota dall'Atlantico, ma senza perturbazioni significative. La copertura nuvolosa sarà quindi limitata, ciò favorirà la possibile formazione di nebbie in pianura nelle ore più fredde. Giovedì mattina, date anche le recenti nevicate, saranno possibili gelate in pianura, specie nelle zone dove il cielo si rasserenerà maggiormente.
Sabato è previsto un veloce e al momento poco incisivo peggioramento dovuto a un nuovo minimo atlantico, la cui dinamica rimane però da inquadrare con più precisione, conclude Arpa.
Oggi, mercoledì 28 gennaio, come mostrato in figura, Arpa dirama allerta gialla per valanghe nel Cuneese.
Dopo aver verificato mediante sopralluogo l’accumulo della coltre nevosa con un conseguente potenziale rischio valanghe, la Provincia ha ordinato la chiusura al transito veicolare della SP 283 tronco Canosio – Preit (località San Giovanni) al km 0+400, dalle ore 12 del giorno 28 gennaio. L’ordinanza ha validità fino a revoca.
Resta temporaneamente chiusa anche la statale 20 del colle di Tenda a Limone, a causa del pericolo di valanghe sul versante francese. Il tunnel - fa sapere Anas - sarà riaperto al transito non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza.
Ancora in vigore la chiusura tecnica comunicata da Anas il 27 gennaio della statale 21 del colle della Maddalena, chiusa al transito nel tratto compreso tra Argentera e il confine di Stato.
Nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni.
Giovedì 29 gennaio
Nuvolosità: al mattino sereno o poco nuvoloso sulle Alpi, poco nuvoloso con possibili nebbie in pianura; maggiore nuvolosità residua sul Piemonte nord-orientale. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso ovunque.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: senza ampie variazioni, sui 1300-1600 metri.
Venti: sulle Alpi moderati da nord-ovest o occidentali, con rinforzi al mattino sulle creste di confine e locale Foehn nelle valli; in genere deboli variabili altrove.
Venerdì 30 gennaio
Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso sulle Alpi; in pianura nebbie e nubi basse al mattino, schiarite dalle ore centrali.
Precipitazioni: assenti, salvo possibile nevischio sui settori di confine nord-occidentali.
Zero termico: in lieve calo sui 1200-1300 metri, ma con valori più alti sulle Alpi occidentali, a circa 1500-1600 metri.
Venti: deboli o moderati occidentali sulle Alpi, deboli variabili altrove.
Sabato 31 gennaio
Nuvolosità: nuvolosità in aumento ovunque dalla mattina, con nuovo miglioramento in tarda serata.
Precipitazioni: deboli precipitazioni in mattinata sulla parte occidentale e meridionale della regione, in esaurimento a metà giornata. Quota neve a livelli collinari sul Piemonte meridionale, sui 600-800 metri altrove.
Zero termico: in calo in mattinata fino a circa 1000 metri, con valori inferiori sul Piemonte meridionale. In rialzo a 1200-1300 metri nel pomeriggio.
Venti: deboli o moderati sulle Alpi, in rapida rotazione a meridionali o da sud-est al mattino e di nuovo da nord-ovest al pomeriggio; moderati settentrionali sull'Appennino, con locali rinforzi. In prevalenza deboli variabili in pianura.