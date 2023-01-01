Rischio temporali e grandinate nel Cuneese: instabilità pomeridiana fino a mercoledì

CUNEO CRONACA - Una saccatura atlantica, in lento avvicinamento dalla Francia verso il Nord-Ovest italiano, fa confluire lievi infiltrazioni di aria più fresca in quota fino a martedì sera, determinando un moderato aumento dell’instabilità nelle ore pomeridiane.

Sono attesi rovesci e temporali nelle vallate alpine che si sposteranno verso le pianure: lunedì 29 giugno - spiega Arpa Piemonte - i fenomeni più diffusi e intensi coinvolgeranno le zone tra Cuneese, Torinese, Astigiano e Alessandrino fino alla tarda serata, con valori localmente forti accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate.

Martedì 30 giugno, le condizioni si manterranno simili ma le pianure sembrano coinvolte in modo più uniforme sulla regione. Mercoledì, la zona depressionaria attraverserà la Pianura Padana trasportando una goccia fredda in quota, che determinerà un nuovo peggioramento, temporaneo ma più netto con temporali forti in serata, in particolare al confine con la Liguria.

Martedì 30 giugno

Nuvolosità: al mattino soleggiato per velature in transito; dalle ore centrali cumuli in formazione sui rilievi, in locale estensione alle pianure centro-occidentali.

Precipitazioni: dalle ore centrali rovesci e temporali sparsi sulla fascia montana e pedemontana alpina, in successiva estensione alle pianure, con picchi localmente forti.

Zero termico: in calo sui 4200 metri al primo mattino, poi in nuovo lieve rialzo fino a 4300-4400 metri a fine giornata.

Venti: deboli, tra ovest e sud-ovest sulle Alpi e in prevalenza settentrionali altrove. Altri fenomeni: locali grandinate e forti raffiche di vento in occasione dei temporali più intensi.

Mercoledì 1 luglio

Nuvolosità: addensamenti sulle creste alpine di confine, altrove in prevalenza soleggiato al mattino con cumuli in formazione sui rilievi nelle ore centrali, poi in estensione alle zone di pianura.

Precipitazioni: dalla tarda mattinata rovesci e temporali sparsi su settori alpini e prime pianure adiacenti, in forte intensificazione nel tardo pomeriggio tra le vallate sudoccidentali e le pianure centro-meridionali.

Zero termico: in generale calo fino a 3800-3900 metri in serata.

Venti: deboli al mattino, poi in marcata intensificazione; sulle Alpi al mattino occidentali poi da nord-ovest, sull'Appennino meridionali al mattino poi da nord con raffiche di tramontana molto forti dalla sera, in pianura da nord. Dal pomeriggio rinforzi forti anche in Valle Ossola e sulla zona dei laghi, in estensione ad Astigiano e Alessandrino in serata.

Giovedì 2 luglio

Nuvolosità: cielo soleggiato.

Precipitazioni: possibili rovesci residui al primo mattino, in esaurimento.

Zero termico: in graduale aumento dal pomeriggio fino a 4400 metri.

Venti: da nord a tutte le quote, in montagna moderati o forti, in pianura deboli o localmente moderati.