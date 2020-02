Tornano le messe nelle chiese del Piemonte, da lunedì cinema, musei e sport, mercoledì scuole

Da lunedì 2 marzo 2020 in Piemonte riaprono musei, cinema, piscine, attività sportive e possono nuovamente svolgersi eventi e manifestazioni.

Per le scuole il Piemonte ha adottato una misura autonoma di concerto con l’Ufficio scolastico regionale e sentiti anche il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute: lunedì e martedì riapriranno gli edifici scolastici al personale per consentire l’organizzazione delle attività e l'igienizzazione delle aule e degli ambienti scolastici. Da mercoledì riprenderanno regolarmente anche le lezioni.





I Vescovi piemontesi comunicano che domani, domenica 1° marzo 2020, potranno essere celebrate tutte le Messe festive nelle Diocesi del Piemonte.





"Attendiamo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle prossime ore, e anche i due nuovi Decreti nazionali, oltre a quello di ieri sera, per il sostegno alle attività economiche - spiegano Marco Bussone e Lido Riba, Presidenti Uncem nazionale e Uncem Piemonte - Provvedimenti che non dovranno riguardare solo le 'zone rosse' del Paese, ma anche il Piemonte. Bene l'impegno della Regione per sostenere le attività economiche, le strutture ricettive, le imprese che nell'ultima settimana hanno sofferto molto e ancora patiranno gli effetti di questa emergenza".

Dalla Regione sabato 29 febbraio:

Ore 18.45. Aggiornamento sui contagi. L'assessore alla Sanità ha specificato che in Piemonte sono stati effettuati oltre 300 tamponi e 239 sono risultati negativi. I casi ancora in attesa di responso sono 19, quelli positivi 45 (uno solo validato dopo il secondo test) compresi i 24 astigiani arrivati da Alassio. Sette persone sono ricoverate, le altre sono in isolamento domiciliare. Negli alberghi della Liguria ci sono altre 6 persone in osservazione fiduciaria.

Ore 18.40. Disposizioni per i luna park. Da oggi l'attività dei luna park è autorizzata purché si svolga in luogo aperto, garantendo una distanza di almeno un metro tra le persone.

Ore 18.30. Disposizioni per le funzioni religiose. Da oggi le ordinarie funzioni possono svolgersi con il vincolo che siano evitati gli assembramenti e che sia garantito un accesso contingentato tale da determinare una distanza di almeno un metro tra i fedeli presenti. È quanto deciso dal Ministero della Salute d'intesa con il presidente della Regione.

Ore 18. Riaprono le scuole. Il presidente della Regione ha annunciato che gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di tutto il Piemonte torneranno tra i banchi mercoledì prossimo, 4 marzo. Lunedì e martedì gli edifici saranno sottoposti, in accordo con l’Ufficio scolastico regionale, ad un’operazione di igienizzazione straordinaria e vi potrà accedere solo il personale scolastico. Domani, letto il decreto del Governo, il presidente predisporrà l'ordinanza per modulare l'ingresso a scuola.

La Protezione civile regionale si metterà a disposizione delle scuole che incontreranno difficoltà operative e la Regione ha stanziato dei fondi per favorire questa operazione. Due giorni in più di chiusura agli studenti serviranno anche per valutare l’evoluzione dei contagi nelle aree del Piemonte confinanti con le zone focolaio. Il presidente la giudica una posizione intelligente sulla quale ha ricevuto l’approvazione del presidente del Consiglio.

Le lezioni e gli esami nelle Università e nel Politecnico saranno regolati secondo le disposizioni decise autonomamente.