"riPASSI" di storia a Borgo con l'Anpi: domenica visite nei luoghi simbolo della Resistenza

CUNEO CRONACA - Condividere passi, storie, cibo, musica, resistenze (di ieri e di oggi). Le sezioni Anpi di Borgo San Dalmazzo e Fossano, in collaborazione con il museo MEMO4345, organizzano per domenica 14 gennaio una giornata di riflessione a Borgo San Dalmazzo, città Medaglia d’oro al Merito Civile. Assieme ad un gruppo di giovani di varie associazioni (Makala, GreenTo e Caritas Genova), sono previste visite presso alcuni luoghi simbolici legati alla memoria e alla storia della Resistenza locale.

Programma

Ore 9: Ritrovo presso il bar della stazione di Borgo San Dalmazzo.

Ore 9.30: Visita guidata al Museo della Deportazione (ingresso: 2 euro).

Ore 11.00: Visita al sacrario ed alle lapidi cittadine.

Ore 12: Partenza a piedi per la frazione di Sant'Antonio Aradolo (1 h e 15 minuti di cammino non impegnativo, accessibile anche in auto), teatro di un drammatico eccidio e roccaforte della banda partigiana “Saben”, accompagnati da Maddalena Forneris, figlia del vicecomandante della banda.

Ore 13:15: Pranzo partigiano al "Circolo Amici" di S.Antonio Aradolo: polenta, bevande, dolce: 10 euro (prenotazione obbligatoria).

A seguire: momento di musica e condivisione: tutte e tutti assieme! (strumenti musicali al seguito son ben accetti!)

QUI. Info e prenotazioni: 342.0012525 (Andrea) Il ritrovo sarà. Info e prenotazioni: 342.0012525 (Andrea)