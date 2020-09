Riparte il progetto di Crt per il recupero dei santuari: proposte innovative anche dal Cuneese

CUNEO CRONACA - È aperta fino al 30 novembre l’edizione 2020 di "Santuari e Comunità – Storie che si incontrano", il progetto della Fondazione Crt per recuperare e valorizzare i santuari del Piemonte e della Valle d’Aosta (uno per ogni Diocesi).



Fondazione Crt sosterrà proposte innovative che coniugano tre elementi: interventi di restauro e recupero dei santuari; iniziative di inclusione e aggregazione sociale; azioni di promozione culturale e turistica per lo sviluppo socio-economico locale.

I progetti potranno essere presentati da enti ecclesiastici titolari di santuari piemontesi o valdostani canonicamente riconosciuti, che non abbiano candidato il bene nelle edizioni precedenti, in partenariato con associazioni no profit operanti in ambito sociale e culturale.

"Santuari e Comunità – Storie che si incontrano" prevede uno stanziamento complessivo da parte di Fondazione Crt di oltre 4 milioni di euro, con un contributo massimo per ciascun santuario di 250.000 euro, così ripartito: circa l’80% destinato agli interventi di recupero, circa il 15% alle iniziative culturali e sociali e circa il 5% al raddoppio delle donazioni raccolte tramite il fundrasing.



“Fondazione Crt rilancia l’innovativa sfida di ‘Santuari e Comunità’ fondato sulla sinergia tra le diverse forze del territorio – afferma il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia –. Questo progetto vuole valorizzare i santuari come luoghi di coesione, aggregazione e ri-costruzione di relazioni nella comunità: un obiettivo doppiamente importante in questo momento storico, segnato dalla frammentazione e dallo sfilacciamento sociale”.

(Nella foto: il santuario di Sant'Anna di Vinadio)