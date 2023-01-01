Riparte a Mondovì il "Caffè Sociale 2.0": un autunno di musica live in stazione

CUNEO CRONACA - Prende il via con un weekend ricco di eventi la nuova stagione musicale del Caffè Sociale di Mondovì, nell'ambito del progetto "Caffè Sociale 2.0" promosso dalla Cooperativa Franco Centro e finanziato dalla Fondazione CRC. Il progetto prevede un'intensa programmazione musicale con concerti bisettimanali che vedranno esibirsi gruppi musicali locali, trasformando il Caffè Sociale in un punto di riferimento per la cultura e l'aggregazione del territorio monregalese.

La stagione si apre sabato 11 ottobre con gli Autoradio, storica band monregalese che regalerà al pubblico una serata di ottima musica tra rock e indie con atmosfere vintage. Il gruppo è composto dai monregalesi Alessandro ed Alfio Bertolino (chitarra e voce), Lorenzo Turco (tastiera e voce), Matteo Bessone (chitarra e voce) e Giuseppe Crimi alla batteria. A partire dalle ore 19 sarà possibile gustare gli smash burger del Caffè Sociale, mentre il concerto prenderà il via attorno alle ore 20:30.

Domenica 12 ottobre sarà la volta di una serata danzante latina che animerà il locale con i ritmi caldi di salsa, bachata e kizomba. La serata inizierà alle ore 19:30 con un'apericena, seguita alle ore 21 da uno stage di Kizomba e dalle esibizioni dell'associazione Sabor de Bachata ASD. Dalle 22 la pista sarà aperta ai balli liberi. Apericena + serata: 20 euro; solo serata (dalle ore 21:00): 5 euro. Prenotazioni: scrivere su WhatsApp 375 8178138

Il Caffè Sociale si trova alla stazione ferroviaria di Mondovì ed è gestito dalla Cooperativa Franco Centro. Il progetto "Caffè Sociale 2.0" è finanziato dalla Fondazione CRC