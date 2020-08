Rinviate al 2021 la Sagra di San Sereno e la Mostra ortofrutticola di Cuneo a San Rocco

CUNEO CRONACA - Comitato di San Sereno, Comune, Cia Cuneo, Confagricoltura Cuneo e Coldiretti Cuneo hanno deciso di rinviare al 2021 la 93esima edizione della Sagra di San Sereno e la Mostra Ortofrutticola "Città di Cuneo". "Una decisione sofferta, ma di responsabilità – dicono dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune -. Alla luce dell’emergenza epidemiologica in corso e dei dati poco confortanti delle ultime settimane, calcolando i rischi e le incertezze che ne conseguono, abbiamo tutti concordato a malincuore come non ci siano al momento le condizioni per portare avanti l’organizzazione dell’evento in piena sicurezza e garanzia di tutela della salute di tutti”.

"Solo le due guerre mondiali avevano bloccato sinora una delle più antiche feste regionali del Piemonte di origine agricola - commenta il segretario del Comitato di San Sereno, Mauro Furlan -. Ma non vediamo l’ora di ripartire. Quest’anno il Coronavirus blocca la nostra fiera che ha sempre messo al centro i prodotti ortofrutticoli a km 0 che rappresentano l'eccellenza della produzione delle aziende agricole locali. Se le condizioni sanitarie lo consentiranno, è possibile che la sera di sabato 12 settembre si festeggi il santo patrono degli ortolani con una messa all’aperto, seguita da un momento di festa insieme, in sicurezza. 'Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti' scriveva Pavese. Non è sicuramente un addio, ma un arrivederci”.

"Proprio la condivisione dei principi fondamentali che hanno guidato l’evento negli ultimi anni, fortemente incentrati sul valore e la tutela della salute attraverso le scelte alimentari, non può che renderci concordi sul fatto che il persistere di una situazione di elevata attenzione per l’emergenza sanitaria, richieda l’adozione di precauzioni che non consentono ancora di poter svolgere la manifestazione secondo il format che l’ha resa famosa - afferma Igor Varrone, Direttore Cia Cuneo -. Sono certo che i nostri associati, il pubblico e i partecipanti potranno comprendere le difficoltà, così come sono certo che i nostri agricoltori sapranno affrontare questo periodo di crisi, ma anche di forti cambiamenti, con determinazione per ripartire con più forza di prima”.

“Siamo dispiaciuti per l’annullamento della manifestazione, che rappresenta un’occasione di visibilità per le eccellenze agricole del nostro territorio, ma riteniamo che la salute pubblica sia un bene non negoziabile e pertanto appoggiamo la decisione di rinviare la Mostra regionale ortofrutticola come gesto di responsabilità civica - commenta Adriano Rosso, segretario Confagricoltura per la zona di Cuneo -. Arrivederci al 2021 per un’edizione ancora più speciale”.

“La Sagra di San Sereno e la Mostra ortofrutticola sono gli appuntamenti che, storicamente, portano a San Rocco Castagnaretta le eccellenze ortofrutticole del territorio, affiancate da diverse iniziative, ma la situazione sanitaria in corso impone cautela per un evento che ha proprio come caratteristica principale l’incontro tra le persone - dice Fabiano Porcu, direttore di Coldiretti Cuneo -. Il rinvio della 93esima edizione al 2021, viste le peculiarità della manifestazione, è uno stop purtroppo inevitabile. Una decisione dolorosa e difficile per gli organizzatori che, confidiamo, produttori e cittadini possano comprendere”.

(Foto Maineri Teresa tratta dal sito del Comune di Cuneo)