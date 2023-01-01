Rinnovato il Protocollo per legalità e lavoro regolare in agricoltura in Granda

CUNEO CRONACA - Riceviamo dalla prefettura di Cuneo: "È stato firmato presso la Prefettura di Cuneo il nuovo Protocollo d'Intesa per la prevenzione dello sfruttamento lavorativo e la promozione di lavoro regolare per i lavoratori agricoli stagionali nelle aree di Alba, Langhe e Roero. Il documento, che si pone in continuità con quello sottoscritto lo scorso anno, in via sperimentale, rinnova e rafforza la collaborazione tra Regione Piemonte, Prefettura di Cuneo, Provincia di Cuneo, Camera di Commercio, Comuni di Alba, Bra, Mondovi e altri Comuni dell'Albese, il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Confindustria, le Associazioni datoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali.

Il Prefetto Mariano Savastano, in occasione della sottoscrizione, ha sottolineato che "l'immigrazione è un fenomeno che può e deve essere 'gestito e non subito', con una politica ed una strategia lungimirante, coerente e concreta, che tenga conto delle esigenze del mercato del lavoro e della società: e i Protocolli d'intesa sottoscritti in Provincia di Cuneo si sono dimostrati uno strumento efficace per garantire sicurezza, legalità e solidarietà". L'intesa prevede azioni concrete per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, garantire soluzioni abitative e di trasporto adeguate, fornire supporto socio-educativo e tutelare i diritti dei lavoratori migranti, favorendo azioni di emersione di forme di sfruttamento lavorativo, con risorse dedicate nell'ambito del progetto europeo "Common Ground".

"Con questo protocollo - afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - confermiamo l'impegno della Regione nel contrasto a ogni forma di sfruttamento lavorativo e nel sostegno a un'agricoltura etica e responsabile". "Lavoriamo insieme alle istituzioni locali, al mondo produttivo e alle organizzazioni sindacali per offrire condizioni di lavoro regolari, alloggi dignitosi e trasporti sicuri - dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Enrico Bussalino -. La firma di oggi è un passo concreto per tutelare le persone e garantire legalità e qualità al nostro sistema agricolo". Il Protocollo avrá durata annuale e prevede il coordinamento operativo della Prefettura di Cuneo".