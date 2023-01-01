Alta pressione in rimonta tra mercoledì e giovedì in Granda: venerdì torna l'instabilità

CUNEO CRONACA - Un parziale disturbo nel campo di pressione in quota in estensione dalla Francia meridionale verso l'arco alpino occidentale e l'alto Tirreno determinerà nel corso del pomeriggio di martedì (4 agosto) un aumento dell'instabilità a ridosso delle vallate occidentali e settentrionali, con l'innesco di temporali localmente intensi che, muovendosi da sud-sudovest verso nord-nordest, potranno interessare anche le pianure adiacenti, mentre altrove prevarranno condizioni più stabili.

Mercoledì e giovedì - riferisce Arpa Piemonte - la rimonta dell'alta pressione ad ovest dell'arco alpino garantirà maggior stabilità salvo fenomeni di instabilità ad evoluzione diurna che a carattere sparso saranno limitati alle zone montane. La tendenza per la giornata di venerdì al momento vede un nuovo aumento dell'instabilità pomeridiana con possibile coinvolgimento anche delle pianure.

Nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni tratte dal bollettino di Arpa Piemonte.

Mercoledì 5 agosto

Nuvolosità: in prevalenza soleggiato con addensamenti irregolari sui settori alpini in giornata, in sconfinamento nel corso del pomeriggio alla fascia pedemontana e alle pianure adiacenti con cumuli sparsi in formazione anche sul settore appenninico di confine.

Precipitazioni: nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi a ridosso dei settori alpini, con fenomeni isolati anche sull'Appennino di confine.

Zero termico: in aumento sui 4400-4500 metri.

Venti: deboli o moderati, sudoccidentali sulle Alpi in temporanea rotazione da ovest nel corso del pomeriggio, prevalentemente meridionali altrove.

Giovedì 6 agosto

Nuvolosità: al mattino parzialmente o irregolarmente nuvoloso dal Torinese verso l'alto Piemonte con schiarite nelle ore centrali e cumuli in formazione dai settori alpini nel corso del pomeriggio in sconfinamento alle zone di pianura e collina adiacenti; in prevalenza soleggiato altrove.

Precipitazioni: deboli rovesci isolati dalle ore centrali all'interno delle vallate alpine.

Zero termico: in lieve calo a nord sui 4200-4300 metri, stazionario a sud sui 4400- 4500 metri.

Venti: deboli o moderati, da ovest-sudovest sulle Alpi, prevalentemente meridionali altrove.

Tendenza per venerdì 7 agosto

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle aree a nord del Po, più soleggiato al mattino sul basso Piemonte.

Precipitazioni: deboli rovesci sparsi al mattino a ridosso delle vallate nordoccidentali e settentrionali; nel corso del pomeriggio rovesci e temporali sparsi su zone montane e pedemontane, in parziale sconfinamento alle aree di pianura e collina adiacenti.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 4200-4300 metri a nord e sui 4400-4500 metri a sud. Venti: deboli o moderati, da ovest-sudovest sui settori alpini, da est-nordest altrove.