CUNEO CRONACA - Il traffico ferroviario, sempre più congestionato, continua a creare disagi significativi per i viaggiatori: appuntamenti mancati, ritardi nell'arrivo alla propria destinazione e altre situazioni incresciose sono ormai all'ordine del giorno.

Il presidente del Movimento Consumatori sezione di Cuneo, Riccardo Sartoris, spiega come la Carta dei Servizi può venire in aiuto dei viaggiatori e quali strumenti abbiamo a disposizione per far valere i nostri diritti.