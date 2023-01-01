Rievocazioni, costumi e sapori antichi: ad Alba va in scena il Baccanale dei Borghi

CUNEO CRONACA - Sabato 18 ottobre, dalle 18 alle 24, e domenica 19 ottobre, dalle 10 alle 19, nel centro storico di Alba va in scena il Baccanale dei Borghi. Due giorni di rievocazioni, accompagnati e seguiti dai borghi della città, protagonisti della storia di Alba.

Attraverso le attività dei borghigiani si potrà vedere e toccare con mano come poteva essere la vita nel medioevo albese, calandosi nell’atmosfera dell’antichità.

Oltre ad un itinerario ideale tra i vari borghi, ciascuno dei quali sarà presente con figuranti in costume storico, bandiere e allestimenti a tema, il Baccanale sarà l’occasione per degustare i piatti della tradizione in versione street food. In più, non mancherà il divertimento, dato che ogni borgo allestirà alcuni giochi antichi.

Per la manifestazione c’è il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14 di venerdì 17 ottobre alle 24 di domenica 19 ottobre in Piazza Risorgimento – Piazza Rossetti – Piazza Miroglio – Via Coppa / Via Vida – Piazza Pertinace – Piazza Pertinace (stalli blu solo domenica – Piazza San Francesco – Piazza Garibaldi – Via Calissano – Via Accademia – Piazza Vittorio Veneto – Piazza Garibaldi (stalli gialli, area pedonale).

Inoltre, divieto di transito dalle 14 di sabato 18 ottobre alle 24 di domenica 19 ottobre in Piazza Risorgimento – Piazza Rossetti – Piazza Miroglio – Via Coppa / Via Vida – Piazza Pertinace – Piazza San Francesco – Piazza Garibaldi – Via Calissano – Via Accademia – Piazza Vittorio Veneto – Via Govone (tratto tra Via Vida e Piazza Vittorio Veneto) – Piazza Garibaldi – Via Cavour.

Divieto di accesso veicolare in:

- Via Acqui da Piazza Monsignor Grassi dalle ore 14.00 di sabato 18 ottobre alle 24.00 di domenica 19 ottobre;

- Via Giraudi all’altezza con Via Senatore Como dalle ore 14.00 di sabato 18 ottobre alle 24.00 di domenica 19 ottobre;

- Via Pertinace all’altezza di Via Bertero dalle ore 6.00 alle 24.00 di domenica 19 ottobre.

Doppio senso di circolazione nelle vie a senso unico chiuse, solo per residenti, autorizzati e veicoli degli organizzatori della manifestazione.