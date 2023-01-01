Ridere per cambiare: ogni martedì a Cuneo tornano gli incontri di yoga della risata

CUNEO CRONACA - Da martedì 23 settembre alle ore 20.30, ogni martedì, riprendono gli appuntamenti settimanali con lo yoga della risata attraverso il Club “Bravochiride”.

Presso Take5, in Via Barbaroux 5 a Cuneo, verranno proposti incontri dedicati a sperimentare i benefici della risata: riduzione dello stress, miglioramento delle relazioni sociali, aumento del benessere grazie a endorfine e serotonina, e una migliore ossigenazione del corpo, perché la risata è una grande espirazione.

Gli incontri prevedono canti, balli e tante risate, per trasmettere leggerezza ed energia e insegnare a portare la risata nella vita quotidiana. Come recita il motto del Club: “Perché se tu ridi, cambi; se tu cambi, cambia il mondo attorno a te”.