Ricic.Liner supera 80 aziende coinvolte e riduce 27 tonnellate di CO2: il modello sostenibile delle Langhe

CUNEO CRONACA - Dalla fase pilota nata a Monforte d’Alba all’estensione su Langhe e Roero: il progetto Ricic.Liner, promosso dall’associazione L’Anello Forte, chiude il 2025 con risultati concreti di economia circolare e una rete territoriale sempre più ampia. Al convegno consuntivo ospitato all’Ampelion di Alba - sede del Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università degli Studi di Torino - sono stati presentati i numeri della raccolta e gli sviluppi futuri, insieme ai partner tecnici e istituzionali che hanno accompagnato il percorso.

Nel 2025 hanno conferito i propri liner 82 aziende, mentre altre 22 hanno scelto la formula del ritiro biennale con ritiro nel 2026. Il materiale raccolto ammonta a 12 tonnellate e il risparmio stimato è pari a 27.360 kg di CO₂, considerando che ogni chilo di liner riciclato evita 2,28 kg di emissioni.

Ricic.Liner intercetta un rifiuto “critico” per le cantine: il liner da etichettatura, materiale siliconato con classificazione complessa, che spesso finisce nell’RSU e quindi verso termovalorizzazione o discarica. Il progetto mette a disposizione contenitori dedicati, un servizio di ritiro programmato e una rendicontazione dettagliata; il riciclo avviene quasi al 100% e genera 70% carta e 30% silicone; ogni azienda riceve report e certificazione dei quantitativi conferiti e dell’impatto ambientale.

A portare il saluto del Comune pioniere del modello pilota 2024 è stato Livio Genesio, sindaco di Monforte d’Alba, che ha ricordato il sostegno dell’amministrazione “fin dal primo minuto” e il valore originario dell’iniziativa: trasformare uno scarto in risorsa, con un’attenzione autentica alla terra e al futuro delle colline.

Per il Comune di Alba è intervenuto Roberto Cavallo, assessore all’Ambiente, fondatore di Erica e divulgatore ambientale, portando anche i saluti del sindaco Alberto Gatto. Cavallo ha sottolineato il significato del progetto come applicazione concreta di ciò che l’Europa definisce “simbiosi industriale”: mettere in relazione filiere e competenze diverse per ridurre i rifiuti e avvicinare l’obiettivo “zero waste”, soprattutto per materiali che fino a pochi anni fa finivano indistintamente nell’indifferenziato. Ha inoltre evidenziato il valore simbolico della sede, Ampelion, come “luogo di eccellenze” che ospita e amplifica un’eccellenza territoriale.

A chiudere l’incontro è stato Fabio Lora, Consigliere Generale di Fondazione CRC, ente sostenitore del progetto. Lora ha messo l’accento su ciò che, a suo avviso, rende Ricic.Liner particolarmente significativo: la capacità di “fare rete” — anzi, una vera e propria catena di competenze e valori — e di trasformare un’idea in un’azione concreta.

“Educare imprese e comunità” a passare da un’economia lineare (uso e scarto) a una circolare (riuso e risorsa), ha spiegato, è un cambiamento culturale prima ancora che ambientale: un fronte su cui la Fondazione intende continuare a investire.

Nel corso del 2025 L’Anello Forte è cresciuta fino a 105 soci, rafforzando la dimensione comunitaria e la capacità di attivare iniziative parallele: confezioni di vino sostenibili (ottenute dal riciclo di carta e cartone derivati dai processi produttivi delle cantine, sempre disponibili all’Abc della Cantina di Alba), raccolta tappi di sughero, e soprattutto percorsi educativi nelle scuole (infanzia a Serravalle Langhe; primaria e secondaria di I grado a Monforte) e un progetto di divulgazione rivolto anche agli adulti, con uno scaffale tematico in biblioteca dedicato ad ambiente ed economia circolare.

Per il 2026 Ricic.Liner punta a consolidare i processi, ampliare la rete di cantine e Comuni e intensificare il dialogo con istituzioni e stakeholder, con un modello pensato per essere replicabile anche in altri territori e settori produttivi. Sono previste diverse modalità di adesione (standard/premium): le cantine interessate a saperne di più possono segnalarlo attraverso il form QUI accessibile anche dalla pagina di informazioni QUI.

L’associazione ricorda inoltre l’appuntamento con l’assemblea generale di marzo, per il rinnovo delle cariche sociali.

L’Anello Forte - che conta attualmente 105 soci tra aziende e singoli - è l’associazione di promotrici del progetto Ricic.Liner. Nata a Monforte d’Alba nel 2021 su iniziativa di un gruppo di vignaiole del territorio, l’associazione è impegnata in progetti di economia circolare e valorizzazione degli scarti della filiera vitivinicola, in linea con la tradizione contadina del “non sprecare nulla”.

Ricic.Liner 2025 è stato realizzato con il sostegno della Fondazione CRC (bando “Percorsi di sostenibilità. Misura 2”) e con il supporto operativo di Bra Servizi – Gruppo Piumatti, partner tecnico per la raccolta e il trasporto.

Ulteriori informazioni sul progetto e sulle modalità di adesione sono disponibili sul sito www.lanelloforte.it.