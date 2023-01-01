Ricerca clinica e cura del futuro: l'Asl Cn2 apre le porte ai cittadini a Verduno

CUNEO CRONACA - Mercoledì 20 maggio, in occasione della Giornata Internazionale degli Studi Clinici, l’ASL CN2 vuole ricordare il valore fondamentale della ricerca nella medicina moderna invitando la cittadinanza ad un incontro interamente dedicato alla ricerca clinica, all’innovazione e alla cura.

L’evento si configura come un momento di divulgazione e ingaggio territoriale, con l’obiettivo di rendere accessibile il valore strategico della ricerca clinica e il suo impatto concreto sui percorsi di cura. Attraverso testimonianze, progettualità in corso e contributi multidisciplinari, verrà restituita una visione integrata della sanità che evolve, mettendo al centro la persona.

L’appuntamento è alle ore 16.00 presso l'Auditorium dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, per un pomeriggio dedicato a scoprire da vicino come la ricerca scientifica stia oggi trasformando la medicina e migliorando la qualità della vita, attraverso progetti concreti, esperienze sul campo e il contributo della comunità.

L’evento si aprirà con un importante collegamento con la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI), per condividere una visione più ampia e nazionale sul valore della ricerca. Seguiranno interventi sui nuovi modelli di umanizzazione della cura e di ricerca clinica attraverso il cibo, fino agli studi in ambito oncologico e delle dipendenze: un percorso che racconta la medicina di oggi e di domani, nella visione e attraverso i progetti di ricerca portati avanti presso l’ASL CN2.

Verrà approfondito, inoltre, il ruolo del Laboratorio di Simulazione Avanzata (LABSI) nella formazione sanitaria e del Bollettino epidemiologico, per comprendere meglio lo stato di salute della popolazione del nostro territorio. Spazio anche alla cultura e alla partecipazione con “Artisti per la Ricerca”, a testimonianza del forte legame tra scienza e comunità.

Un’occasione unica per avvicinarsi alla ricerca, ascoltare esperti e scoprire il valore della collaborazione tra sanità, territorio e cittadini, con uno sguardo al presente e uno al futuro della nostra società.

La partecipazione è libera e gratuita, sino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione con il seguente LINK.

Per info: ricerca@aslcn2.it – tel. 0172 1408536.