Riaperture impianti di risalita e parchi tematici, Uncem Piemonte: "Il turismo può ripartire"

CUNEO CRONACA - "È positivo che gli impianti di risalita dei territori montani possano riaprire il 22 maggio, tra le prime attività che ripartono a seguito del decreto varato dal governo. Una positiva soluzione che vedrà impegnati i gestori e i proprietari degli impianti, nei prossimi giorni, a pianificare l'estate.

In fondo - commenta Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani - è ormai da anni che gli impiantisti puntano, d'intesa con Comuni e strutture ricettive, su una destagionalizzazione del turismo, con un'offerta per salire in quota, con bici ed e-bike a esempio, anche estiva.

Bene l'anticipo dei parchi tematici il 15 giugno, che in base al vecchio decreto dovevano riaprire il 1° luglio, insieme con i convegni e i congressi. Sui parchi tematici, moltissimi sindaci avevano chiesto tramite Uncem un anticipo delle aperture, ora concesso dal Decreto del governo".