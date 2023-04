Rfi accoglie la richiesta di Savigliano: interventi per una migliore accessibilità in stazione

CUNEO CRONACA - Si è tenuto un incontro a distanza tra il sindaco di Savigliano con parte della giunta e i responsabili territoriali di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) nel corso del quale si è dato seguito alla richiesta avanzata dalla Amministrazione di Savigliano datata 18/11/2022, nella sua integrità, per interventi di adeguamento della stazione ferroviaria di Savigliano al fine di garantirne l'accessibilità.

Al riguardo, Rfi si è resa disponibile, sulla scorta della documentazione allegata alla citata richiesta, e tenendo conto delle pregresse comunicazioni intercorse, ad anticipare gli interventi di accessibilità della stazione ferroviaria di Savigliano. Si avvieranno al più presto la progettazione e l’iter autorizzativo dell’intervento complessivo di riqualificazione della stazione, che prevede l’adeguamento dei marciapiedi, delle pensiline e l’inserimento di nuovi ascensori e nonché l’adeguamento del fabbricato viaggiatori e del piazzale antistante, sulla base di un primissimo studio – già redatto da Rfi - che analizza la situazione attuale con i flussi relativi all'utilizzo della stazione.

Seguiranno le fasi di aggiudicazione e successivamente di esecuzione dei lavori (presumibilmente pianificabili a partire dal 2025), da realizzare compatibilmente con il mantenimento del servizio ferroviario e avendo cura di ridurre al minimo il disagio per i viaggiatori. Con l’incontro dei giorni scorsi, si è inaugurato un percorso di proficuo e costante confronto tra Rfi e l’Amministrazione di Savigliano, al fine di ascoltare e soddisfare le esigenze dell'utenza e di favorire il raccordo anche urbanistico degli interventi con la viabilità cittadina collegata al sito. L'Amministrazione saviglianese, nel ringraziare per l'attenzione rivolta al problema, ha espresso la piena disponibilità per quanto potrà essere utile per una celere realizzazione dell'opera, in modo che sia assicurato il miglior risultato possibile per gli utenti del territorio saviglianese.