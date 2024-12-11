Respirare il bosco, rallentare il passo: a Isasca l'ultima sessione di forest bathing

CUNEO CRONACA - Domenica 13 settembre è in programma una breve sessione di forest bathing nei boschi che si sviluppano nei dintorni di Isasca. Il ritrovo è fissato alle ore 10 in piazza San Massimo, nei pressi del ristorante ReLoup. L’attività si conclude intorno alle ore 13 e si sviluppa lungo un percorso sostanzialmente pianeggiante, della lunghezza di circa 3 chilometri. Ai partecipanti è richiesto di presentarsi con scarpe da montagna, pantaloni lunghi e un tappetino da yoga. La partecipazione è subordinata alla prenotazione, obbligatoria entro il giorno precedente a quello di svolgimento QUI. L’esperienza è condotta dall’accompagnatrice naturalistica Cristina Ciconte, specializzata nella pratica del forest bathing, e propone un approccio lento e consapevole alla frequentazione dell’ambiente boschivo.

Si tratta della terza e ultima occasione di provare questa interessante pratica di esperienza in natura in questa stagione in valle Varaita, dopo le prime due che si sono svolte nei mesi precedenti a Valmala, nel Comune di Busca, e a Lemma, nel Comune di Rossana. Il bagno di foresta, traduzione del termine inglese forest bathing, deriva dal concetto giapponese di Shinrin-Yoku, letteralmente “immergersi nell’atmosfera della foresta”.

Non si tratta di un’escursione sportiva né di una normale passeggiata: è invece un’attività prevalentemente sensoriale che invita a rallentare il proprio ritmo e a vivere il bosco attraverso l’ascolto, l’osservazione e la percezione diretta degli elementi naturali. Durante l’esperienza i partecipanti sono accompagnati in un percorso che favorisce una maggiore connessione con l’ambiente circostante, in un contesto caratterizzato da bassi livelli di inquinamento e dalla presenza di numerosi fattori naturali positivi per il benessere psicofisico.

L’obiettivo non è raggiungere una meta, ma concedersi un tempo di attenzione e presenza, lasciando che siano il silenzio, i suoni del bosco, i profumi e le sensazioni a guidare l’esperienza. Questa pratica si sta diffondendo anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni numerosi studi scientifici hanno documentato i benefici ad essa associati: tra questi, i più frequenti e interessanti sono la riduzione della pressione sanguigna, il rafforzamento del sistema immunitario e una generale sensazione di rilassamento e benessere.

L’attività fa parte del calendario estivo di iniziative promosso dall’Unione Montana Valle Varaita. Gli eventi, raccolti sotto al titolo complessivo di Emozioni & avventura in Valle Varaita, sono occasioni per conoscere il territorio valorizzando storia e tradizioni locali, patrimonio ambientale e nuovi percorsi di visita. Le iniziative sono finanziate con i fondi FOSMIT della Regione Piemonte, Annualità 2024, ex L. n. 234/2021, art. 1, commi 593 e 595. Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 11/12/2024 - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.