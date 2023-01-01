Regionali Cadetti e Cadette: triplo a Fossano e sprint a Bra, Noah Leone firma il personale nel lungo

SERGIO RIZZO - Sono andate in scena le prime due giornate dei campionati regionali Cadetti e Cadette: a Bra sono stati assegnati i titoli dei 60 metri e 60hs, a Fossano invece quelli di salto triplo femminile e lungo maschile.

Beatrice Borra e Sole Sigaudo nel triplo sono atterrate rispettivamente a 9,54 e 9,45 metri, misura che le colloca in 8ª e 9ª posizione, mentre Isabel Santana si è fermata a 8,97 mt. Nel lungo Cadetti Noah Leone va al personale con 4,97 metri.

Molto partecipata la manifestazione di Bra, con tante batterie che hanno visto i giovani atleti provenienti da tutto il Piemonte sfidarsi in una delle poche gare indoor giovanili.

La migliore dei monregalesi è stata Lovely Ferretti, al primo anno di categoria, purtroppo la prima esclusa dalla finale, con il tempo di 8”49. A seguire: Sole Sigaudo 8”70, Beatrice Borra 8”76, Adora Dervishi 8”77, Marta Chiecchio 8”86, Emma Luise Gagino 8”90, Isabel Santana Nunez 9”25, Emilia Bonelli 9”36, Giada Pirola 9”61, Ginevra Canavese 9”67.

Tra i maschi: Mattia Malaspina 8”05, Daniele Quaglia 8”09, Noah Leone 8”10, Lorenzo Devalle 9”34, Giacomo Murizasco e Momo Ndaye 8”45.

Nella prova con ostacoli Noah Leone ha corso in 9”58.

Sergio Rizzo