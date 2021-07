Referendum eutanasia legale, Cuneo è il Comune con più sostenitori: incontro sabato

CUNEO CRONACA - In poco più di un mese di raccolta firme, le adesioni al Referendum Eutanasia hanno già superato quota 250mila a livello nazionale. Un risultato straordinario considerando che entro fine settembre i promotori dovranno depositare il quesito corredato da 500mila firme.

La regione Piemonte spicca per i risultati straordinari raggiunti in queste settimane con numeri di firme raccolte superiori agli obiettivi prefissati dagli organizzatori. Cuneo, in particolare, tra i Comuni con più di 50mila abitanti, avrebbe registrato il maggior numero di firme in rapporto alla popolazione (31 firme ogni 1000 abitanti).



Sabato 31 luglio Radicali italiani organizza due conferenze stampa, ad Asti e a Cuneo, per fare il punto della raccolta e definire le tappe delle prossime settimane. Igor Boni, presidente nazionale di Radicali Italiani, Silvja Manzi, Direzione nazionale RI, Filippo Blengino, coordinatore regionale della campagna referendaria, saranno ad Asti alle ore 12 in piazza Alfieri sotto i portici Anfossi, con Giuseppina Cantarella, referente provinciale, e Mauro Bosia, consigliere comunale di "Uniti si può"; a Cuneo alle ore 15.30 in via Roma angolo piazza Galimberti, con alcuni esponenti politici locali.

(Foto tratta dalla pagina Facebook di Associazione Radicali Cuneo - Gianfranco Donadei)