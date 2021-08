"Recondite Armonie" risuonano in quota: concerti a Entracque, Acceglio e Limone

CUNEO CRONACA - Torna in provincia di Cuneo la rassegna “Recondite Armonie”, che anche quest'anno propone una pluralità di forme espressive, spaziando dalla musica classica alla musica popolare, passando per la raffinatezza della musica jazz (“Jazz and Wine”) sia autoctona sia straniera, fino ad arrivare alla musica liturgica con costanti riferimenti letterari.

Tra i filoni più importanti anche di questa edizione, Organi Vespera, la una rassegna organistica su organi storici da Vittino a Vegezzi-Bossi, 450 anni di esperienza liutaria. I concerti, preceduti da una breve lettura meditativa, hanno la partnership dell'attuale ditta organaria Vegezzi Bossi-Brondino, con i quali si propone la valorizzazione delle squisitezze foniche degli strumenti, storici e moderni sul nostro territorio, realizzati dalla dinastia Vittino-Vegezzi-Bossi di Centallo, in 450 anni di esperienza liutaria.

Di seguito i prossimi appuntamenti della rassegna, venerdì 6 agosto, sabato 7 agosto, domenica 8 agosto, sabato 14 agosto.

Venerdì 6 agosto Entracque, Chiesa di S. Antonino (organo Giacomo Bossi Vegezzi 1868).

Elisabetta Pallucchi mezzosoprano - Maurizio Maffezzoli organo.

Sabato 7 agosto Acceglio, Chiesa Parrocchiale (organo Francesco Vittino 1895).

Elisabetta Pallucchi mezzosoprano - Maurizio Maffezzoli organo.

In questo recital per voce e organo viene presentato un menu musicale molto vario: dal Cinquecento all’Ottocento, passando per il Barocco con brani di G. Ph. Telemann, e P. B. Bellinzani.

Il programma comprende, tra gli altri, anche brani di ispirazione squisitamente sacra, quali l'"Ave Regina coelorum" di Giovanni Battista Riccio e l’"Ave Maria" di Camille Saint-Saëns.

Elisabetta Pallucchi nata a Spoleto, si diploma in Canto con il massimo dei voti e la lode, e in Didattica della Musica. Successivamente si laurea in Canto Barocco con il massimo dei voti e la Lode studiando sotto la guida di Gloria Banditelli. Ha seguito numerosi corsi di perfezionamento nel repertorio antico e cameristico tenuti da Susanna Rigacci, Elena Cecchi Fedi, Andrea Marcon, Carmen Gonzalez, Silvana Bazzoni Bartoli, Gloria Banditelli, Marinella Pennicchi.

Ha cantato in Festival nazionali ed internazionali in Italia, Francia, Germania, Svezia e Argentina come il Festival delle Nazioni (Città di Castello), il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, OperainCanto (Terni), Segni Barocchi di Foligno, Festival Transeuropeen (Rouen), Emilia Romagna Festival, Festival Pianistico di Spoleto, Hoors Sommaopera (Svezia), TLR Classica (Macerata), Festival dei Due Mondi di Spoleto, Festival Villa Solomei, Menuhin Festival di Gstaad (Svizzera), Festival de Ushuaia (Argentina), Brinkhall Summer Concerts di Turku (Finlandia). Ha collaborato con musicisti come Jan Joost van Elburg, Pasquale Veleno, Fabio Ciofini, Brian Schembri, Viggo Eden, Luis Bacalov, Gabriele Catalucci, Luca Garbini, Jorge Uliarte, Fabio Maestri, Ricardo Alejandro Luna. Dal 2006 collabora con il M° Maurizio Maffezzoli (clavicembalo e organo) In occasione della festività del Natale del 2007 a Roma ha tenuto un concerto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell’aprile 2010, durante la VI edizione del Festival Internazionale di Ushuaia (Argentina), ha eseguito come solista il Requiem in Re minore K.626 di W.A. Mozart alla presenza della Presidentessa Cristina Fernandez per i festeggiamenti dei 200 anni della Repubblica Argentina in diretta nazionale. Ha inciso per Radio Vaticana e per RaiRadioTre. Affianca all’intensa attività concertistica l’attività didattica.

Maurizio Maffezzoli nato a Como nel 1974,diplomato in Organo e Composizione Organistica con il M° Wijnand Van De Pol, Clavicembalo con il M° A. Fedi e Didattica della Musica con Il M° A.M. Freschi presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia. Ha approfondito gli studi con A. Fedi, F. Munoz. Tagliavini, Tamminga e Vogel.

Ha al suo attivo numerosi concerti, in Italia e all'estero, sia come solista che in formazioni cameristiche, (Festival dei due Mondi di Spoleto, Festival Organistico Umbro, Concerti di Vasto, Itinerari organistici a Pisa, Festival organistico di Viterbo, Hermans Festival, Festival International Orgues vallées Roya- Bavera -Francia- Organ Festival di Tokyo,Concerti d'organo a Varsavia, Città del Messico, Finlandia, Daniamrca, Germania).Dirige il Coro “Monti Azzurri”di Pievebovigliana (MC), il coro di voci bianche e adulti di “Helvia Recina” di Villa Potenza. Oltre al cd a ”Organum contra Organum”, ha effettuato diverse incisioni discografiche: la “Messa di S. Rita” per coro Organo e Percussioni di Mauro Zuccante, per musiche di B. Somma per coro e organo, partecipazione al dvd “Terra d’organi” per la provincia di Macerata, un cd con musiche inedite di autori barocchi abruzzesi . E' presidente dell'associazione musicale “Organi-Art & Borghi” di Camerino con cui organizza il Festival organistico “Terra d'Organi Antichi” giunta quest'anno alla sua XV edizione e organista titolare dell'organo di S. Caterina d'Alessandria di Comunanza -FM-.

Domenica 8 agosto Limone Piemonte, Chiesa di S. Pietro in Vincoli (organo Vegezzi Bossi/Brondino 2001).

Cesare Mancini organo - Omaggio a Dante Alighieri nei 700 anni dalla scomparsa.

Rued Langgard Copenaghen 1893 - Ribe, Danimarca 1952 Inferno di Dante.

Gabriel Fauré Pamiers Francia 1845 - Parigi 1924 In Paradisum (dal Requiem (rid. per organo di Wolfgang Bretschneider).

Bernardino Rizzi Cherso 1891 - Rivoltella del Garda 1968 Fuga a 4 n. 5.

Georges Kriéger Poligny 1885 - Fronte I Guerra mondiale 1916 Toccata in mi min.

Jean-Marie Plum Liegi 1899 - Bruxelles 1944 Etude concertante pour le pédalier op. 88.

Domenico Bartolucci Firenze 1917 - Roma 2013 Ave Maria.

Cesare Mancini è nato a Siena. Si è diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e si è perfezionato con Tagliavini, Koopman, Vogel, Oortmerssen, Lohmann, Boyer, Stembridge, van de Pol, Acciai, Carnini, Donini. Si è laureato in storia della musica all'Università di Siena con una tesi su Marco Enrico Bossi, poi pubblicata. È il maestro di cappella e l’organista della Cattedrale di Siena. È fondatore e direttore del Coro Agostino Agazzari, coro ufficiale della Cattedrale, con il quale ha effettuato anche incisioni discografiche e registrazioni su RaiUno. Intensa è la sua attività concertistica in Italia e all’estero. È assistente del direttore artistico dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena e consigliere di amministrazione del Conservatorio Cherubini di Firenze e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena.

Ha al suo attivo insegnamenti di storia della musica e discipline affini nei Conservatori di Venezia, Matera e Piacenza e all’Università di Firenze; nonché di musica sacra e di organo al Seminario Arcivescovile di Siena. Pubblica libri e saggi di interesse storico-musicale e musicologico, partecipa a conferenze, tiene masterclass e viene chiamato a far parte di giurie di concorsi internazionali. Ha tra l’altro curato il volume Un così bello e nobile istrumento. Siena e l’arte degli organi e la prima traduzione italiana del Trattato dell'organo di Mersenne (1635). Giornalista pubblicista, è collaboratore delle riviste «Informazione organistica» e «Arte organaria e organistica» e svolge anche attività di critico musicale. È collaboratore del Kunsthistorisches Institut di Firenze per il progetto editoriale Die Kirchen von Siena.È presidente della sezione senese di Antiquae Musicae Italicae Studiosi. È membro della commissione artistica dell’Accademia di musica italiana per organo di Pistoia. È inoltre direttore artistico della rassegna concertistica «Musica Senensis». Compie attività di ricerca e di trascrizione di antiche composizioni, delle quali propone anche prime esecuzioni e prime incisioni moderne. Ha curato la pubblicazione di musiche antiche per le case editrici Armelin, Carrara ed Eurarte. Si dedica alla ricerca e alla salvaguardia di strumenti antichi. È ispettore onorario per la tutela degli organi storici della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici delle Province di Siena e Grosseto. La sua esperienza in campo organologico lo ha portato a numerosi incarichi di ricerca e catalogazione di organi storici e a consulenze in opere di restauro o di costruzione di nuovi strumenti. Nel 2008 gli è stata conferita la medaglia d’oro di civica riconoscenza del Premio il Mangia di Siena.

Sabato 14 agosto Acceglio, Chiesa Parrocchiale (organo Francesco Vittino 1895)

Luca Ambrosio organo - Giorgio Matteoli flauto dolce.

"Un gustoso dolce...per il Sig. Bach” - Bach trascritto per flauto dolce e organo.

J. S. Bach (1685 -1750).

Giorgio Matteoli è diplomato in violoncello, flauto dolce e musica da camera presso il conservatorio di S. Cecilia nonché laureato in lettere ad indirizzo storico musicale presso l'Università di Roma. Oltre ad aver seguito studi composizione, contrappunto e direzione d’orchestra nei conservatori di Milano e Como si è specializzato nell’esecuzione del repertorio antico, sia col flauto che col violoncello, collaborando con rinomati ensemble ed istituzioni concertistiche tenendo recital e concerti anche come direttore d’orchestra in Italia e all’estero (Croazia, Francia, Montecarlo, Spagna, Albania, Ungheria, Israele, Romania, Giappone...).

Solista per la colonne sonora della Cooproduzione internazionale “La Bibbia” vincitrice dell’oscar americano " Kable Ace" (musiche di E. Morricone e M. Frisina) ed autore di articoli musicologici per la rivista di musica antica Orfeo, CD Classic, è attualmente docente di ruolo di flauto dolce e musica d'insieme per strumenti antichi presso il Conservatorio Cherubini di Firenze e Fondatore dell' Ensemble barocco "Festa Rustica”. L’Ensemble annovera nella sua vasta discografia (iniziata con l’integrale dei concerti per flauto ed archi di F. Mancini, Cd premiato negli U.S.A. dalla rivista "Fanfare" come una delle migliori incisioni di musica classica al mondo per il 1995) anche molte prime assolute (Concerti per flauto di Fiorenza, Sonate per violoncello di Cervetto, Musiche sacre per soli, violoncello obbligato ed archi di Francesco Antonio Vallotti oltre l’integrale delle sonate per flauto dolce e Basso continuo di Haendel) e diverse incisioni di musica barocca pubblicate dalle case discografiche Agorà, MAP Edition, Da Vinci Classic, Amadeus Elite, ASV Gaudeamus. Giorgio Matteoli ha tenuto masterclass in Italia ed Israele ed è ideatore e direttore artistico del fortunato festival cameristico “Brianza Classica”, giunto della XVIII edizione. Insegna flauto dolce e violoncello barocco presso il Conservatorio “O. Respighi" di Latina dove è coordinatore del Dipartimento di Musica Antica.

Diplomato in pianoforte con D. Manigrasso ed in clavicembalo con il massimo dei voti presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania con S. Carchiolo, Luca Ambrosio ha completato la sua formazione presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo (CN), e la Schola Cantorum Basiliensis (Svizzera) con J. B. Christensen. In qualità di continuista al clavicembalo e all’organo collabora da anni con diversi gruppi specializzati nell’esecuzione su strumenti originali, tra cui Les Elements, la Cantoria di Campitelli, il Bell’Accordo Ensemble e Festa Rustica, con i quali ha registrato dei CD per Brilliant Classics, Amadeus Elite, Tactus e Da Vinci Classics.

Nel 2013 si è laureato in Musicologia presso l’Università degli Studi di Pavia, ateneo presso il quale ha successivamente conseguito il dottorato di ricerca in Scienze del Testo Letterario e Musicale. Ha partecipato a diversi convegni in Italia e all’estero, pubblicando contributi per Erickson, LIM, Ed. Accademiche Italiane e la Società Italiana di Musicologia; nel 2016 ha vinto il vii Premio Internazionale di Studi Musicologici “F. M. Ruspoli”. Dopo oltre vent’anni di proficua collaborazione, nel 2020 è stato nominato presidente dell’Orchestra Barocca Siciliana.