Raviolo della Maxi-emergenza di Saluzzo racconta a Tel Aviv la missione dopo il ciclone in Mozambico

Con una relazione su "Collaboration between Medical Teams in disaster Response" il direttore del Dipartimento del sistema emergenza urgenza 118 del Piemonte con sede a Saluzzo (Cuneo), Mario Raviolo, ha preso parte al prestigioso Congresso International Preparedness & Response to emergencies & disaster" (Ipred).

L'evento, che si è svolto a Tell Aviv dal 12 al 15 gennaio, ha rappresentato una prima per l'Italia in un contesto che vede i massimi esperti mondiali nella gestione delle catastrofi confrontarsi su tematiche molto complesse. "E' stata un'esperienza emozionante - ha detto Mario Raviolo -. Ho sempre preso parte all'evento in qualità di discente ma, questa volta, il fatto di aver potuto rappresentare l’esperienza durante la missione in Mozambico con l’ospedale da campo del Piemonte, dopo il ciclone Idai, è stato per me un grande onore ma lo è stato per l'intero sistema che rappresento. Un sistema, quello piemontese, che lavora con grande professionalità mettendosi tutti i giorni in discussione sul come intervenire e fornire ai cittadini il servizio più adeguato e rapido possibile".

Israele è un Paese all'avanguardia nei sistemi di emergenza, ma soprattutto nella risposta sanitaria a disastri. Da sempre ospita questo evento e, da qualche anno, collabora con il dott. Raviolo attraverso momenti di formazione e addestramento sul campo. La relazione del dott. Raviolo è stata anche ripresa da alcuni giornali internazionali tra cui un quotidiano israeliano e uno cinese.