Raul Cremona e i maestri dell'illusione al Gran Galà della Banca di Caraglio

CUNEO CRONACA - Venerdì 7 novembre, alle 21, presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione, San Rocco Castagnaretta) avrà luogo il “Gran Galà della Banca di Caraglio”, un esclusivo appuntamento con la meraviglia riservato a soci, clienti e accompagnatori. L’evento, prodotto in esclusiva da “Masters of Magic”, eccellenza in Italia e nel mondo per eventi legati alla magia, sarà un viaggio per tutte le età tra illusioni, emozioni e intrattenimento di altissimo livello. Le adesioni sono aperte e ciascun socio o cliente ha la possibilità di riservare una prenotazione anche per un accompagnatore. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti, ma con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Il “Gran Galà della Banca di Caraglio” vedrà la partecipazione, in qualità di special guest, di Raul Cremona, comico, illusionista e attore italiano, pioniere del cabaret magico e volto noto del teatro e della televisione nazionali. La direzione artistica dello show, invece, sarà affidata a Walter Rolfo, ingegnere, psicologo, autore televisivo di Rai, Mediaset e SKY e fondatore di “Masters of Magic”, considerato uno dei principali punti di riferimento mondiali per l’arte magica e presidente del Campionato Mondiale di Magia FISMITALY2025.

Il cast del “Gran Galà” si compone, poi, di grandi nomi internazionali come Norbert Ferré, illusionista francese due volte campione del mondo nei Paesi Bassi, celebre per spettacoli presentati in nove lingue e capaci di unire magia, umorismo e autoironia, ed Ernesto Planas,celebre illusionista cubano, noto per il suo iconico Umbrella Act e vincitore di prestigiosi riconoscimenti internazionali. Dall’Oriente arriva Manho Nah, giovane talento della manipolazione magica, pluripremiato nei più importanti concorsi internazionali e riconosciuto per la sua creatività e l’innovazione delle sue performance.

Tra gli artisti italiani spicca Matteo Fraziano, giovane shadowartist e illusionista, che ha conquistato il pubblico televisivo vincendo nel 2024 “Tu Si Que Vales” e raggiungendo le semifinali di Britain’s Got Talent grazie alle sue esibizioni realizzate con ombre cinesi. Sul fronte delle arti performative, il collettivo Ping Pong Pang Crew, fondato dai fratelli Patrizio e Rachele Ratto, porta in scena un’originale fusione di danza urbana, atletismo e suggestioni visive ispirate al ping pong, mentre Patrizio Ratto, ballerino e pianista, sperimenta l’incontro tra pianoforte classico e danza urbana, dando vita a uno stile unico e sorprendente.

Dalla Spagna arriva Mag Edgard, illusionista teatrale e Campione nazionale di magia, capace di allestire uno spettacolo scenico emozionante e coinvolgente, premiato anche al Campionato Mondiale 2025 di Torino. A rappresentare la nuova generazione della prestigiazione italiana c’è Massimiliano Cardone (in arte Maxim), giovane talento dal 2019 campione italiano di magia, noto anche per le esibizioni con le colombe.

Insieme, questi artisti daranno vita a un evento con otto grandi performance e venticinque artisti sul palco, in un susseguirsi di emozioni e stupore che celebrerà l’arte della magia e dell’illusione nelle sue molteplici forme.