Randagismo e benessere dei gatti: a Cavallermaggiore una serata informativa

CUNEO CRONACA - Nuova serata informativa sul mondo felino “Il gatto non è un cane... capirlo tra leggi, salute e benessere”, in programma giovedì 14 maggio, dalle 21 alle 22.30, presso la sala Turcotto a Cavallermaggiore.

L'appuntamento rientra nell’ambito delle varie iniziative legate al progetto di contrasto al randagismo felino +COMUNIaMICI, approvato dalla Regione Piemonte, che riguarda i territori di Savigliano, Cavallermaggiore, Centallo, Murello e Vottignasco e le associazioni Amici dei mici odv, ANPA odv – sezione di Centallo, Anima l bosco e Pinco Pallino Club.

Interverranno la dott.ssa Daniela Fraire, medico veterinario specializzato in pet therapy e qualità della vita, e il dott. Fabrizio Milla, responsabile SS Igiene Urbana Veterinaria e Zoonosi Asl Cn1.

Fra gli argomenti trattati: il gatto dalle origini al suo status sociale, comportamento, malattie, colonie feline, e rapporto tra gatto e legge.

«Si è già tenuta una prima serata a Centallo il 17 aprile scorso – spiegano gli organizzatori – con la sala piena. É una bella opportunità dedicata alla valorizzazione del ruolo del gatto nella vita delle persone e di sensibilizzazione sull'adozione dei gatti randagi e sull'importanza di sterilizzarli».

La serata è ad accesso libero e gratuito. Per ulteriori informazioni: 3409009991.

(Foto Pixabay)