Radicali Cuneo: "L'ordinanza anti-alcol è inefficace e punitiva, servono politiche strutturali"

CUNEO CRONACA - "Radicali Cuneo esprimono forte contrarietà alla nuova ordinanza anti-alcol emanata dal Comune di Cuneo il 21 agosto, che vieta la vendita e il consumo di bevande alcoliche in alcune aree urbane considerate "problematiche".

Questa misura, già adottata più volte negli ultimi anni, dimostra la sua inefficacia: il ripetersi ciclico di ordinanze simili è la prova evidente che non risolvono nulla.

In più, la storia – dai tempi del proibizionismo americano fino alle misure repressive contemporanee – ci insegna che il divieto non elimina il fenomeno, ma lo sposta, lo rende invisibile, e spesso lo aggrava.

Vietare l’alcol non bonifica le aree urbane in difficoltà, non affronta le vere cause del degrado e, contrariamente a cosa si scrive nell'ordinanza, non privilegia il diritto alla salute. Servono politiche strutturali, di inclusione, presenza sociale, rigenerazione urbana, e non scorciatoie punitive che colpiscono indistintamente cittadini, esercenti e consumatori.

La sicurezza urbana si costruisce con politiche pubbliche intelligenti, trasparenti e partecipate, non con misure repressive, non lungimiranti e di facciata.

Chiediamo al Comune di aprire un confronto serio con il territorio sul tema invece di continuare con queste ordinanze".

Alice Depetro, segretaria Radicali Cuneo

Lorenzo Roggia, tesoriere Radicali Cuneo