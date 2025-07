"Racconti di un quartiere che cambia": memorie e comunità in corso Giolitti a Cuneo

CUNEO CRONACA - Sabato 12 luglio alle 16, presso il Bar Bobo di Corso Giolitti 36 a Cuneo, si terrà una merenda in compagnia per riscoprire insieme storie, memorie e aneddoti del quartiere legato alla stazione nuova, inaugurata nel 1937.

L’iniziativa, dal titolo “Racconti di un quartiere che cambia – Come eravamo? Come siamo?”, è organizzata congiuntamente dall’associazione di promozione sociale Nuovo Corso Giolitti e dalla Residenza per Anziani Casa Famiglia.

Un’occasione per condividere parole, esperienze e ricordi, riscoprendo lo spirito di comunità tra generazioni. La partenza è prevista alle 15.30 dalla Casa Famiglia, con ritorno alle 17.30 circa.