Raccontare il patrimonio europeo: un obiettivo ambizioso anche per la provincia di Cuneo

Terre dei Savoia è di ritorno dal secondo Transnational Meeting del progetto Spechale, cofinanziato dal programma Erasmus+ (2014-2020). Spechale (dall’acronimo SPEcialists in Cultural Heritage and Attractive Living Environment, ovvero una nuova figura che si occuperà di diffondere la grande eredità culturale europea), annovera un consorzio europeo di 7 partner da cinque diversi paesi: Italia, Portogallo, Francia, Croazia e Lettonia.

L’associazione non è nuova a questo tipo di progetti; dalla sua sede presso il castello di Racconigi, e con molte attività che fanno perno sul polo tecno-sensoriale del Mùses Accademia Europea delle Essenze, a Savigliano, Terre dei Savoia da anni è un centro di attrazione di fondi europei, diretti e indiretti, che vengono puntualmente tradotti in risultati concreti a beneficio del territorio.

In riferimento a Spechale, l’Associazione attinge soprattutto dalla propria esperienza, sia nel campo culturale sia in quello turistico: sono infatti queste le due direttrici che muovono gli intenti del partenariato di Spechale. L’obiettivo: far leva sul patrimonio culturale europeo quale strumento per la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale. Per fare questo, il progetto mira a costruire un percorso formativo - con un focus particolare sull’adult training - che comprenda lo sviluppo delle soft skills necessarie per un mercato del lavoro sempre più selettivo.

Il meeting si è tenuto in Francia, ospitati a Forcalquier, dal partner Uess, Université Européenne des Senteurs & Saveurs. I delegati hanno discusso delle attività in corso e delle prossime azioni da intraprendere, dandosi appuntamento in Italia per il terzo meeting.

Il partenariato

ADC Moura - Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura - www.adcmoura.pt

ATMTGLA - Associação Transfronteiriça de Municípios do Lago Alqueva – www.lagoalqueva.eu/ATMTGLA

Terre dei Savoia - www.visitterredeisavoia.it

eConsulenza - www.econsulenza.eu

Vidzeme Planning Region - www.vidzeme.lv

IZTZG Institute for Tourism - www.iztzg.hr

UESS Université Européenne des Senteurs & Saveurs - www.uess.fr