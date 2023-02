RACCONIGI/ Visita alla mostra "Un inconscio dissolto" e concerto Duo Billetto-Gallerani

CUNEO CRONACA - Doppio appuntamento collaterale alla mostra "Alfredo Billetto. Un inconscio dissolto” in programma per sabato 18 febbraio, negli spazi della Pinacoteca Civica Levis Sismonda di Racconigi. Alle ore 16 il curatore della rassegna Giuseppe Biasutti condurrà il pubblico attraverso una visita guidata alla mostra, mentre alle ore 17 sarà possibile assistere ad una performance musicale nel corso della quale si esibiranno al pianoforte Marina Gallerani e al flauto Simone Billetto, figlio dell’artista.



Il Duo Billetto-Gallerani si è formato nel 1990 e ha maturato una proficua e riconosciuta collaborazione artistica, realizzando numerosi concerti e produzioni musicali, sia in formazione di Duo che in altre formazioni cameristiche o orchestrali. Nel corso del tempo il Duo si è esibito sia in Italia che all’estero. I programmi da loro eseguiti spaziano dalla musica di repertorio a musiche originali.



La rassegna, dedicata al noto artista torinese Alfredo Billetto (27 aprile 1932 – 9 dicembre 2022) e ad alcuni dei maestri, suoi amici e colleghi, con i quali condivise le esperienze espressive dell’ambiente culturale del Novecento torinese, vanta il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Racconigi, è promossa dalla Città di Racconigi e organizzata dall’Associazione culturale Carlo Sismonda APS, insieme alle volontarie ed ai volontari della Pinacoteca civica Levis Sismonda. Realizzata grazie al sostegno di Fondazione CRT, Annibale Gruppo S.r.L., Assicurazione Generali – Agenzia di Cuneo, Ghemar S.p.a. e Quadro Società tra Avvocati R.L., si avvale della collaborazione dell’Associazione “Le Terre dei Savoia”, Progetto Cantoregi, SOMS, e Tonicadv s.n.c. Curata da Giuseppe Biasutti, con la direzione artistica di Anna Cavallera e la consulenza di Simone Billetto, la mostra è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Fondazione Ruggeri, dell’Archivio Billetto, dell’Archivio Tabusso e dell’Archivio Casorati, oltre che dei collezionisti che hanno messo a disposizione le loro opere più significative.

L’esposizione intende omaggiare i settant’anni di attività espressiva dell’artista recentemente scomparso, ripercorrendo in maniera antologica la sua lunga carriera espositiva attraverso una trentina di dipinti. Accanto a questo nucleo di opere pittoriche e plastiche si potrà ammirare un’importante selezione di lavori grafici, pittorici e scultorei, appartenenti ad artisti esponenti della cultura piemontese, nazionale ed internazionale, tra i quali spiccano Federico Antonio (Fred) Carasso (Carignano 1899 – Amsterdam 1969), Francesco Casorati (Torino 1934 – 2013), Mario Giansone (Torino 1915 – 1997), Cesare Maggi (Roma 1881- Torino 1961) e Umberto Mastroianni (Fontana Liri 1910 – Marino Laziale 1998), quindi Piero Ruggeri (Torino 1930 – Avigliana 2009), Luigi Spazzapan (Gradisca d'Isonzo, 18 aprile 1889 – Torino, 18 febbraio 1958), Giacomo Soffiantino (Torino 1929 – 2013) e Francesco Tabusso (Sesto San Giovanni 1930 – Torino 2012).



L’evento è ad offerta libera, gradita la prenotazione. Info: Ufficio turistico di Racconigi - L’evento è ad offerta libera, gradita la prenotazione. Info: Ufficio turistico di Racconigi - visitracconigi@gmail.com - 392/0811406.