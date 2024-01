RACCONIGI/ Sotterraneo torna alla Soms con lo spettacolo Premio Ubu 2022 "L'angelo della storia"

CUNEO CRONACA - Che cosa sono i fatti all’interno della storia? Nel suo ultimo lavoro il filosofo Walter Benjamin descrive un angelo che vola con lo sguardo rivolto al passato, dando le spalle al futuro: le macerie di edifici e ideologie si accumulano davanti ai suoi occhi. Strumenti musicali in fondo all’oceano, radar malfunzionanti, balene spiaggiate e molto altro. L’angelo vorrebbe fermarsi a ricomporre i detriti, ridare vita ai neonati morti, dare un significato alle statue in Antartide e ai conigli fluorescenti, ma una tempesta gonfia le sue ali e lo trascina inesorabilmente in avanti dove trova danze isteriche di massa, paracaduti inceppati, gatti milionari: questa tempesta è ciò che chiamiamo progresso.

Ognuna delle vicende su cui si sofferma il viaggio nel tempo, espressa da un preciso giorno cui si antepone la formula “l’unico e irripetibile”, attinge a un molteplice universo fatto allo stesso tempo da verità e leggenda, senza che se ne possa evidenziare l’una o l’altra componente. Ma è davvero “unico e irripetibile” ogni giorno della nostra storia? La notizia ci raggiunge in modi molteplici, il fatto si fa storia e viene interpretato, incasellato in un sistema che norma le emozioni provocate dagli eventi: è dunque necessario, per sopravvivere, che la realtà sia ogni volta modellata.

Per quanto l’angelo osservi il susseguirsi degli eventi e cerchi di resistere alla tempesta, non può fermarsi e intervenire, non può rincollare i pezzi e rifondare una realtà condivisa, non può fare assolutamente nulla per aiutarci. Tutto ciò che sta alle sue spalle dovrà forzatamente essere trasportato, nel bene o nel male, nel tempo successivo, non è possibile evitarlo.

Lo spettacolo teatrale affronta la percezione degli eventi della società umana attraverso l’immagine dell’angelo che si volge al passato mentre procede verso il futuro offerta da Walter Benjamin nella sua penultima opera. Lo spettacolo andrà in scena sabato 13 gennaio alle 21 alla Soms di Racconigi, in via Carlo Costa 23.

Sotterraneo si forma a Firenze nel 2005 come gruppo di ricerca teatrale composto da un nucleo autoriale fisso cui si affiancano collaboratori che variano a seconda dei progetti. Ogni lavoro del gruppo è una sonda lanciata a indagare le possibilità linguistiche del teatro. Sotterraneo negli anni riceve alcuni tra i più importanti riconoscimenti teatrali a livello nazionale e internazionale.

Raccordi è la nuova rassegna di Progetto Cantoregi, nata nel 2022 dalla collaborazione con Piemonte dal Vivo grazie al bando Corto Circuito. Raccordi è un’esplorazione della scena teatrale di innovazione e ricerca, non solo italiana, e di danza contemporanea. Propone un calendario di spettacoli che affrontano i temi dell’impegno civile e sociale. Il programma della seconda edizione porta a Racconigi, tra gli altri, quattro Premi UBU e un Leone d’Oro per la danza.

