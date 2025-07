Racconigi si racconta: un viaggio tra le facciate dipinte e la street art d'epoca

CUNEO CRONACA - Proseguono gli appuntamenti di “Racconigi si racconta” con cui si festeggiano i 10 anni del progetto #racconigibelladascoprire. Domenica 20 luglio le guide dell'Ufficio Turistico propongono una visita dedicata alla decorazione murale delle residenze di Racconigi.

In Piemonte non è raro trovare nei centri storici palazzi con facciate dipinte. Molte famiglie con buoni mezzi economici, ma non tali da investire in costose architetture, scelsero di affidarsi ad artisti che crearono per loro delle decorazioni eleganti e talvolta sfarzose che nobilitarono le facciate creando contesti urbani molto interessanti.

Racconigi, orgogliosa della presenza di Principi e personaggi della corte al loro seguito, volle probabilmente dare valore ai luoghi più importanti della città con questa ingegnosa soluzione: una forma di street art d'epoca che una piacevole passeggiata permetterà di scoprire.

L'appuntamento è alle 15 presso l'Ufficio Turistico. Il calendario degli eventi di “Racconigi si racconta – Estate” prosegue venerdì 25 luglio con la visita serale “Racconigi in notturna” e, in agosto, protagonista sarà il Castello Reale con 3 appuntamenti: domenica 3 agosto, “Tanti auguri Maria José”; domenica 10 con “Ospiti al Castello” e il 17 agosto con la visita “Click: la fotografia in casa Savoia”.

Per informazioni è possibile contattare Conitours info@cuneoalps.it – tel. 0171 696206, i posti sono limitati.