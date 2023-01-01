Racconigi si mobilita per il 25 novembre: autonomia economica e storie di resistenza al femminile

CUNEO CRONACA - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Racconigi ospita due appuntamenti per sensibilizzare i cittadini su questo importante tema.

Si parte giovedì 20 novembre, alle ore 21, con una serata dal titolo “Il prezzo del silenzio – violenza economica: l’articolo mancante sul benessere mentale e la rete sociale”, alla Soms di via Carlo Costa. L’appuntamento è organizzato dal Comune, in collaborazione con l’associazione Mai+sole e con il supporto tecnico di Progetto Cantoregi.

Saranno presenti: la consigliera comunale con delega alle pari opportunità Daniela Biolatto, la presidente dell’associazione Mai+Sole Adonella Fiorito e il sindaco di Racconigi Valerio Oderda.

L’intervento della serata sarà a cura di Claudia Segre, Presidente della Global Thinking Foundation, che da anni si occupa di educazione finanziaria e di prevenire la violenza economica, aiutando donne e ragazze a diventare più consapevoli, sicure e libere anche quando si parla di denaro.

“È un onore avere a Racconigi Claudia Segre, una delle più grandi esperte a livello nazionale sui temi dell’educazione finanziaria e della prevenzione della violenza economica. La sua esperienza e la sua testimonianza rappresentano un valore prezioso per la nostra comunità –commenta la consigliera Biolatto- Con questa iniziativa vogliamo lanciare un messaggio chiaro a tutte le donne: l’autonomia finanziaria è sinonimo di libertà. Solo attraverso la consapevolezza e l’indipendenza economica possiamo costruire relazioni più equilibrate e una società davvero paritaria.”

“Mi è capitato di sentirmi dire da una mamma: ‘meglio uno schiaffo ogni tanto, ma poter dare da mangiare ai bambini’. Parole che fanno capire quanto la violenza economica possa essere devastante, non meno grave di quella fisica o psicologica. Senza autonomia economica non puoi scegliere: è proprio quella mancanza che spesso impedisce di dire ‘basta’ a una relazione tossica. Tutto parte da lì, dalla possibilità concreta di essere indipendenti e libere”, prosegue Adonella Fiorito, presidente dell’associazione Mai+sole.

La mattinata del 20 novembre Claudia Segre parlerà anche agli studenti dell’istituto Arimondi Eula, con un intervento sulle dipendenze non visibili, come quella da gioco online, da smartphone o da shopping compulsivo.

Mercoledì 26 novembre invece, la Soms ospiterà, alle ore 20:45, “OGNISSANTE”, un racconto per immagini a cura di Serena Fumero: un viaggio attraverso i secoli, alla scoperta delle grandi figure femminili della santità cristiana – Caterina d’Alessandria, Lucia, Agata, Rosalia, Maria Maddalena, Marta, Margherita e molte altre – lette e raccontate non solo come icone di devozione, ma come donne vere: colte, ribelli, perseguitate, spesso martirizzate.

Dietro le aureole e i panneggi dorati, Ognissante porta in luce il cuore drammatico delle loro storie: il martirio del corpo femminile, la violenza subita, la resistenza ostinata, la libertà difesa fino all’estremo. Le immagini dell’arte – da Masolino a Caravaggio, da Artemisia Gentileschi a Zurbarán – diventano parte integrante del racconto, proiettate e analizzate come finestre su una condizione universale.

Lo spettacolo alterna momenti di intensa riflessione a passaggi più pop, con richiami all’opera lirica, al cinema di Lars von Trier e Quentin Tarantino, fino a icone contemporanee. Una narrazione che costruisce scatole cinesi di storie, una dentro l’altra, e che trova sempre un riscatto finale, liberatorio e catartico. Perché, da secoli, l’arte ci racconta che il corpo delle donne è stato campo di battaglia, ma anche terreno di resistenza, rivolta e rinascita.

L’appuntamento è organizzato grazie a una collaborazione tra Comune di Racconigi, Associazione Mai+Sole, Le incredibili Storie, Associazione Tocca a Noi, Progetto Cantoregi, Soms, Anpi Racconigi, Sul Filo della Seta, Mandacarù e Fondo di Solidarietà.