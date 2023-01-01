Racconigi rinnova la sfida a Spazzamondo: iscrizioni aperte per la grande raccolta dei rifiuti

CUNEO CRONACA - Sabato 23 maggio è in programma la sesta edizione di “Spazzamondo”, la più grande campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati in tutta la provincia di Cuneo: anche quest’anno il Comune di Racconigi aderisce all’iniziativa.

Per prendere parte all’evento è possibile iscriversi, entro il 21 maggio 2026, sul sito www.spazzamondo.it, selezionando il Comune di Racconigi. Possono partecipare singoli cittadini, associazioni, scuole e imprese.

Una volta completata l’iscrizione verrà inviata una e-mail di conferma: i kit con guanti e t-shirt (fino a esaurimento scorte) saranno consegnati sabato 23 maggio, dalle ore 9:30 alle ore 10, in piazza Carlo Alberto di fronte al municipio, prima dell'avvio della raccolta.

“Nel 2025 il Comune di Racconigi è stato premiato per l’impegno dimostrato nella campagna “Spazzamondo”, con ben 258 cittadini coinvolti e 150 chili di rifiuti raccolti -commenta il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano- Questo risultato dimostra quanto la nostra comunità tenga alla cura dell’ambiente. Speriamo di fare ancora meglio quest’anno, coinvolgendo ancora più cittadini e rendendo la nostra città sempre più vivibile e pulita”.

L’iniziativa “Spazzamondo”, dedicata alla tutela del territorio e alla promozione di comportamenti virtuosi nella cura degli spazi pubblici, è organizzata dalla Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, i Consorzi ACEM, CEC, CSEA e COABSER e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo.