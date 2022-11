RACCONIGI/ "Raccordi": sabato alla Soms lo spettacolo Shakespearology di Sotterraneo

CUNEO CRONACA - A causa di impedimenti improvvisi, l'appuntamento di Cathy La Torre per CuneiForme Progetto Cantoregi e Fiera piemontese dell'editoria, previsto il 3 dicembre a Cavallermaggiore, viene rinviato.

Progetto Cantoregi sabato 3 dicembre alle 21 (Soms, Racconigi), come da programma della nuova rassegna teatrale Raccordi, ospiterà lo spettacolo "Shakespearology" di Sotterraneo. La rassegna è in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Gli altri appuntamenti: Kronoteatro con “La fabbrica degli stronzi” (14 gennaio 2023, ore 21), una provocazione surreale sul paradigma vittimario così radicato oggi nei media, nella famiglia e nel nostro modo di abitare il mondo; Babilonia Teatri con “Giulio Meets Ramy / Ramy Meets Giulio” (19 febbraio 2023, ore 17), che parte dalla drammatica vicenda di Giulio Regeni per riflettere su cosa significhino Stato, giustizia e legalità, con il cantante Ramy Essam, voce della rivoluzione egiziana, dal 2014 in esilio, su cui pende un mandato di cattura per terrorismo dal parte dell’Egitto (spettacolo inserito anche nella rassegna CuneiForme di Progetto Cantoregi); Olivier Dubois, coreografo e ballerino di fama internazionale, con lo spettacolo di danza “My Body of Coming Forth by Day” (18 marzo 2023, ore 21), un gioco di specchi per approfondire il tema dell'arte e della creatività.

(Foto Francesco Niccolai)