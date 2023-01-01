Racconigi, pranzo e visita guidata al castello: solo 25 posti per "Gusto & Cultura"

CUNEO CRONACA - Torna anche quest'anno l'iniziativa "Gusto & Cultura al Castello di Racconigi", in programma domenica 2 agosto, che unisce il piacere della buona tavola alla scoperta di uno dei gioielli del patrimonio sabaudo.

In occasione della Domenica al Museo, con ingresso gratuito al Castello, prenotando il pranzo all'Arancera Ristorantesarà possibile partecipare gratuitamente alla visita guidata del Primo Piano Nobile e delle Cucine del Castello, della durata di circa un'ora. Inoltre, i partecipanti potranno usufruire del servizio salta coda, con il biglietto d'ingresso già predisposto.

Il menù, al costo di 35 euro, comprende involtino di lonza di maiale con salsa tonnata, gnocchi di patate, melanzane e mousse di caprino, carré di vitello con contorno, dolce della casa, acqua, vino e caffè.

L'iniziativa è riservata a un massimo di 25 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Il DiVin Piemonte al 334 3299636 oppure scrivere a elena@ildivinpiemonte.it.