Domenica a Racconigi torna "Sport in Piazza": attività per tutte le età e una bici in palio

CUNEO CRONACA - Domenica 13 settembre, dalle 14 alle 18:30, i giardini delle scuole medie di Racconigi (piazza Piacenza) ospiteranno una nuova edizione della manifestazione “Sport in Piazza”, un evento che coinvolge le associazioni sportive locali in un pomeriggio dedicato al benessere e alla scoperta dello sport.

L’iniziativa offrirà a tutti i partecipanti l’opportunità di provare numerosi sport, dalle discipline tradizionali a quelle più innovative, con il supporto di istruttori esperti. Il pomeriggio prenderà il via con il concorso “Prova anche tu… gioca con noi!”: i presenti potranno cimentarsi in diverse prove sportive, con la possibilità di vincere fantastici premi, tra cui gadget, buoni per attività sportive e anche una bicicletta, il cui vincitore sarà estratto a sorte tra tutti i partecipanti.

“Sport in Piazza” è una vera e propria vetrina dell’offerta sportiva locale e ha l’obiettivo di avvicinare adulti, famiglie e bambini al mondo dello sport: l’evento sarà un’occasione unica per esplorare le varie discipline sportive disponibili, incontrare gli istruttori e ottenere tutte le informazioni necessarie. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Racconigi in collaborazione con le numerose associazioni sportive locali.

“Come Amministrazione riteniamo prioritario promuovere la cultura del benessere e della salute attraverso lo sport - commenta il consigliere Andrea Pettiti -. Le precedenti edizioni della manifestazione hanno registrato una partecipazione significativa, a conferma dell’interesse dei cittadini e della voglia di mettersi in gioco. L’obiettivo è sempre lo stesso: coinvolgere e avvicinare all’attività fisica persone di tutte le età, dai più giovani agli adulti. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme una giornata all’insegna del movimento, dello sport e della socialità”.

“Siamo orgogliosi di poter valorizzare, attraverso questa manifestazione, il prezioso lavoro delle associazioni sportive del territorio – aggiunge il sindaco Valerio Oderda– Con il loro impegno quotidiano, queste realtà non promuovono soltanto l’attività fisica, ma trasmettono valori importanti come l’impegno, la disciplina, il rispetto e la capacità di stare insieme”.