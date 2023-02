RACCONIGI/ Martedì alla Soms il concerto della giovane arpista Elisabetta Isoardi

CUNEO CRONACA - L’iniziativa “I Conservatori in Piemonte“ fa tappa a Racconigi: martedì 28 febbraio, alle ore 21, la Soms ospiterà il concerto della giovane arpista Elisabetta Isoardi, studentessa del conservatorio ‘’Giorgio Federico Ghedini’’ di Cuneo. L’ingresso all’evento sarà a offerta libera.

L’iniziativa è curata dall’associazione Toret Artist Tre Sei Zero, in collaborazione con il Comune di Racconigi e Progetto Cantoregi, e ha l’obiettivo di traghettare i giovani talenti emergenti della musica, allievi dei quattro Conservatori Piemontesi, dalla scuola al pubblico, attraverso una rete di concerti distribuiti in tutta la regione.

Elisabetta Isoardi ha trionfato a numerosi concorsi musicali nazionali e internazionali, tra cui l‘International Music Competition ‘’Domenico Savino’’, e può vantare la partecipazione a molteplici concerti, anche da solista.

“Siamo orgogliosi che la nostra città ospiti il concerto di questa giovanissima e talentuosa musicista – commenta il consigliere con delega alla cultura Andrea Capello - Dall’inaugurazione della Pinacoteca civica Levis Sismonda ai tanti eventi di assoluto livello organizzati alla Soms e in biblioteca, come Amministrazione lavoriamo ogni giorno per diffondere l’arte e la cultura tra i cittadini, rendendo Racconigi protagonista del panorama culturale del territorio“.

Il programma del concerto sarà il seguente: François Joseph Naderman - Sonatina II; François Joseph Naderman - Sonatina IV; Johann L. Dussek - Sonata; Alphonse Hasselmans - Le rouet; Anonimo - Vanille; Susan McDonald - Toccata; Nancy Gustavson - Great day; Gabriel Verdalle - Leggenda d’amore; Michail Ivanovič Glinka - Notturno; Alphonse Hasselmans - Nocturne; Alphonse Hasselmans - Gitana; Félix Godefroid - Étude de Concert.