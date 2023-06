RACCONIGI/ Il concerto dell'Orchestra provinciale delle scuole medie al castello Reale

CUNEO CRONACA - Venerdì 9 giugno, alle ore 21, il piazzale sud del Castello Reale di Racconigi ospiterà il Concerto dell’Orchestra Provinciale delle scuole medie ad indirizzo musicale. L’evento, promosso e organizzato dalla Rete Provinciale “Settima di Dominante” - scuola capofila I.C. “Sacco” di Fossano, in collaborazione con il Comune di Racconigi, con la Direzione Regionale Musei Piemonte e con il patrocinio e il contributo della Provincia di Cuneo, coinvolgerà più di 320 persone tra studenti e docenti, che si esibiranno in un repertorio che spazierà tra diversi generi musicali.

Voci, tastiere, chitarre, saxofoni, clarinetti, flauti, violini, violoncelli e percussioni comporranno un meraviglioso ensemble diretto a turno dagli insegnanti delle diverse scuole. Ad arricchire e impreziosire l’evento musicale saranno presenti anche i cori dei Licei Musicali di Alba e Cuneo.

L’Orchestra Provinciale è composta dagli studenti delle classi terze delle scuole medie ad indirizzo musicale della provincia di Cuneo. Il progetto dà ai ragazzi e ai docenti la possibilità di lavorare insieme e favorisce lo scambio e la conoscenza tra le diverse scuole della “Provincia Granda”, anche quelle molto lontane tra loro, permettendo oltre che la socializzazione, il confronto e l’arricchimento che porta un’orchestra così ampia.

"Ogni anno l’Orchestra Provinciale si esibisce in un luogo del territorio particolarmente significativo dal punto di vista culturale e storico; siamo orgogliosi che quest’anno, come già accaduto nel 2018, sia stato scelto il nostro Castello – commenta il sindaco di Racconigi Valerio Oderda -. L’alto valore educativo e culturale di un evento come questo non può che portare ricadute positive sul nostro territorio”.

Le scuole coinvolte nel progetto sono le seguenti: I.C. "B. Muzzone" – Racconigi, I.C. "Quartiere Moretta" - Alba, I.C. "Vassallo" – Boves, I.C. "Bra1" – Bra, I.C. "G. Carducci" – Busca, I.C. "Viale Angeli " – Cuneo, I.C. "G. Giolitti" – Dronero, I.C. "Sacco" – Fossano, I.C. "Gallo-Cordero-Frank" – Mondovì, I.C. "Santorre di Santarosa" – Savigliano, I.I.S. "Bianchi-Virginio" – Cuneo, I.I.S. "L. Da Vinci" – Alba.

L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà sotto l’Ala Mercatale.

In occasione della manifestazione il Castello di Racconigi sarà eccezionalmente aperto in orario serale: dalle ore 18:30 alle ore 21 saranno possibili visite accompagnate del secondo piano nobile. É obbligatoria la prenotazione all’indirizzo email racconigi.prenotazioni@cultura.gov.it.