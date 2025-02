RACCONIGI/ I Marcido celebrano 40 anni con la rivisitazione delle "Baccanti" di Euripide

CUNEO CRONACA - I Marcido inaugurano la stagione del loro quarantennale: nel 2025, infatti, la Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa compie quarant’anni (1985-2025). La celebrazione partirà dal debutto della nuova produzione: "Istruzioni per l’uso del Divino Amore: mana enigmistico" con "Le Baccanti" di Euripide, che “precipitano” a contatto col reagente Marcido, una riscrittura integrale di Marco Isidori da Euripide, messa in scena e diretta dallo stesso Isidori, con un allestimento scenografico di straordinario impatto visivo a cura di Daniela Dal Cin.

Lo spettacolo, realizzato in coproduzione con il Teatro Stabile di Torino e in collaborazione con Piemonte dal Vivo, debutterà in anteprima alla SOMS di Racconigi (dove i Marcido sono in residenza per l’allestimento e le prove) il 22 febbraio 2025, nel cartellone di Progetto Cantoregi; la Prima Nazionale avrà luogo al Teatro Gobetti il 25 febbraio, con rappresentazioni fino al 9 marzo 2025.

La soglia dei quarant’anni di attività è l’occasione per fare il punto sul percorso artistico dei Marcido, restituendo al pubblico il racconto e le testimonianze tangibili di un’esperienza che ha segnato la storia del teatro italiano. In quest’ottica, è programmato un incontro con il pubblico promosso dal Centro Studi, nel contesto di “Retroscena”; l’incontro avrà luogo mercoledì 5 marzo alle ore 17,30 e vedrà la Compagnia dialogare con il professor Armando Petrini del DAMS e con Oliviero Ponte di Pino (Associazione Ateatro), che ha curato la prefazione dei due volumi relativi alla ricerca teatrale dei Marcido, che saranno presentati durante l’incontro stesso: “Marcido 2006-2025”, pubblicato con il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Città di Torino, documenta con un ricco apparato iconografico gli ultimi vent’anni del percorso artistico della spettacolarità dei Marcido; “Vortice del Macbeth, AmletOne! Lear, schiavo d’amore”, pubblicato a cura della casa editrice Titivillus di Pisa nella collana Lo Spirito del Teatro, raccoglie le drammaturgie shakespeariane di Marco Isidori da Macbeth, Amleto e Lear. Il volume è corredato dal materiale iconografico e dai disegni preparatori collegati al progetto scenico di Daniela Dal Cin relativo ai tre allestimenti.