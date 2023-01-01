Racconigi, “Facciamo pace” prorogata a maggio: sabato evento tra mostra e live dei Peace Warriors

CUNEO CRONACA - Alla luce del grande successo registrato dall’apertura della mostra ad oggi, l’Associazione Presidiarte APS ha deciso di posticipare la chiusura della mostra a domenica 10 maggio. Nel frattempo, proseguono le iniziative tese ad approfondire i temi toccati dalla rassegna, dedicate a un pubblico eterogeneo.

La mostra introduce infatti ad un’idea di pace rivalutata, intesa come colore, forma, energia emotiva e gestuale, e solleva riflessioni sugli immaginari intimi e collettivi che la riguardano, proponendo una tregua alla retorica bellica. Discostandosi dal concetto di “conflitto”, suggerisce indagini sul senso di responsabilità individuale e collettiva, sulla possibilità di partecipare ad obiettivi comuni improntati all’armonia, alla giustizia, all’integrazione e alla tolleranza.

Sabato 21 marzo, negli spazi della SOMS di via Carlo Costa 23, a Racconigi (CN) si terrà un doppio appuntamento con l’arte, nato grazie alla felice collaborazione tra l’Associazione Presidiarte APS e l’Associazione Progetto Cantoregi. Alle ore 17.00, si terrà la presentazione del catalogo della rassegna, alla presenza delle artiste e degli artisti che espongono in mostra. A seguire, alle ore 18.00 si terrà il concerto del gruppo musicale Peace Warriors – Guerrieri di Pace, composto dal polistrumentista e cantante Gian Piero Pramaggiore, cresciuto nella scena free jazz che ha dato vita negli anni ‘70 alla world music, e dal sassofonista torinese Francesco Partipilo: un viaggio di pura energia artistica creativa dove l’improvvisazione è regina assoluta, in un intreccio di fiati, corde, voci e percussioni. Il concerto si avvale della collaborazione del tecnico Luca Olivero. L’evento è ad offerta libera, fino ad esaurimento posti. Consigliata prenotazione a presidiarte@gmail.com o pinacoteca.racconigi@gmail.com.

Gian Piero Pramaggiore

Gian Piero Pramaggiore cantante, chitarrista e polistrumentista, entra giovanissimo a far parte dell’Organic Music Theatre di Don Cherry sotto la cui leadership effettua concerti in Europa e Stati Uniti suonando con Nanà Vasconcelos, Charlie Haden, Eddie Blackwell, Jim Pepper, Hamid Drake. Incide con Eagle-Eye Cherry, Trilok Gurtu & the Glimpse e con questa formazione compie diverse tournée internazionali in Europa, India, Australia, USA, Nuova Zelanda, Nuova Caledonia, Martinica. Recentemente la Black Sweat Records ha pubblicato Om Shanti Om (2020) la registrazione di uno dei primi concerti dell'Organic Music Theatre tenutosi all'Auditorium Rai di Torino alla fine del 1975. Suonare, per Pramaggiore è come vivere all'interno di un Villaggio Universale dove comunicazione, ritmo, melodia e armonia convergono verso il centro, verso il cuore, in un linguaggio che si unisce allo spirito.

Hanno scritto di lui:

"Pramaggiore è un musicista di gran valore, dal fraseggio stimolante, tutto da scoprire" (Renzo Arbore - Corriere della Sera), "...filigrane vocali, intrecci chitarristici, ispirati spunti blues… bagliori sonori che percorrono il globo e mirano verso l’alto" (Daniela Amenta - Mucchio Selvaggio), "un grande artista, un personaggio in grado – da solo – di tenere vivo un palcoscenico per quasi due ore". (Stefano Di Tano – La grinta), "una voce bluesy ed episodi alla chitarra di Pramaggiore che richiamano Ry Cooder". (John Fordham – The Guardian, Inghilterra).

Francesco Partipilo

Francesco Partipilo aka Frankye Laforgue è un saxofonista polistrumentista. Un artista a tutto tondo in quanto, dopo il Liceo Artistico, ha perfezionato la sua formazione diplomandosi in scultura presso l'Accademia Albertina di Torino. In quegli stessi anni, particolarmente attratto dalla musica afro-americana ha studiato e praticando da autodidatta i sassofoni contralto e tenore, assimilando il linguaggio dei Maestri. Ornette Coleman, Don Cherry, Albert Ayler, Archie Shepp, Sonny Rollins sono i punti di riferimento stilistici per lui più rilevanti. Proprio con Rollins ha sviluppato un’amicizia preziosa ed un legame artistico profondo che Partipilo conserva nel suo cuore. Cruciale è stato l'incontro con il batterista americano Famodou Don Moye, del gruppo Art Ensemble Of Chicago, con il quale ha inciso, nel 2013, in formazione allargata a 12 musicisti dell'area Free, il doppio CD: "Work In Regress" (Charlie Birds Records).



Innumerevoli sono le formazioni con cui ha suonato e tutt'oggi collabora con diversi musicisti dell’area creativa, fino al recente fecondo incontro con il multistrumentista Gian Piero Pramaggiore. Peace Warriors diventa espressione viva, dove l'ascolto viaggia nelle linee di confine fra la terra e il cielo, il sacro e il rituale, in una fusione sonora senza confini stilistici.

Gli eventi collaterali proseguiranno nel mese di aprile, con la mostra “Facciamo pace”. La rassegna, promossa dalla Città di Racconigi, è organizzata dall’Associazione PresidiARTE A.p.S., vanta il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, del Comune di Racconigi, dell’ANPI Comitato Provinciale Cuneo e di Terre dei Savoia, in collaborazione con Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo D.L. Bianco, Scuola di Pace di Boves, Progetto Cantoregi, SOMS, Associazione Sul filo della Seta, Nuova Cooperativa Neuro, Mandacarù Onlus - Cooperativa Sociale per un commercio equo e solidale e Fondo di Solidarietà Racconigi. Hanno aderito all’iniziativa il Comune di Casalgrasso, la Commissione Giustizia e Pace – Custodia del Creato della Diocesi di Cuneo-Fossano, Il Comitato "Vivere la Costituzione" di Cuneo, il Coordinamento Pace e Disarmo –Cuneo. È stata realizzata grazie ai contributi di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., Agrotecnico giardiniere Fabio Bonino, Annibale Viterie S.p.A., Enotabaccheria Fratelli Piovano, G.E.T., G.M.T, MEGA Magazzini edili, Officina FREGNI, Onoranze funebri Bonetto di Ghione Giuseppe, Onoranze funebri Racca Marco, M2C Ferramenta, Pulisav, Ottica A.R., Panealba, Mc Dental Team.

Curata da Anna Cavallera, direttrice artistica della Pinacoteca civica Levis Sismonda di Racconigi, con l’assistenza artistica di Benedetta Lauro, l’esposizione presenta una cinquantina di opere grafiche, pittoriche, plastiche, incisorie, installative, fotografiche, di street art e di design scelte, frutto del talentuoso lavoro di

ventinove personalità dell’arte contemporanea riunite per il progetto, ma differenti per provenienza, percorso stilistico ed espressivo. In esposizione si possono ammirare i lavori delle artiste e degli artisti: Rodolfo Allasia, Stefano Allisiardi, Maura Banfo, Maria Battaglia, Silvia Beccaria, Enzo Bersezio, Nicola Bolla, Riccardo Cordero, Micaela Delfino, Germana Eucalipto, Ugo Giletta, Giancarlo Giordano, Stefano Giovanni Giuliano, Marley Gobineau, Mario Gosso, Lorenzo Lanfranco, Elena Monaco, Franco Negro, Andrea Nisbet, Domenico Olivero, Marianna Pagliero, Guido Palmero, Cristina Pedratscher, Marina Pepino, Luisa Piglione, Diego Prunotto, Questo Studio (Diego Prunotto e Giorgio Giachero), Cristina Saimandi, Anna Valla.