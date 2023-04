RACCONIGI/ Fabrizio Carbone presenta "The Painted Park" sul Parco Nazionale d'Abruzzo

CUNEO CRONACA - Sabato 22 aprile alle ore 17.30 presso il Centro Cicogne di Racconigi, Fabrizio Carbone presenterà il libro "The Painted Park" (Il Parco Dipinto) realizzato da 16 artisti del progetto Ars et Natura per celebrare il centenario del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM).

L'evento sarà un'affascinante esposizione della meravigliosa natura selvaggia di uno dei luoghi più affascinanti d'Italia, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che ospita gli ultimi orsi marsicani, camosci d'Abruzzo, cervi, lontre, aquile reali e una straordinaria biodiversità, comprese le centenarie faggete riconosciute dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità.

La presentazione sarà curata da Fabrizio Carbone. Giornalista professionista dal 1970, ha lavorato alla redazione romana de "Il Resto del Carlino" dal 1968 al 1972 (nel 1972 da New York), dal 1973 alla redazione romana de "La Stampa" fino al 1978 e alla redazione romana di "Panorama" dal novembre 1978 fino al 2002. All'inizio della sua attività si è interessato soprattutto di attualità, cronaca nera e giudiziaria. Dopo aver seguito inchieste giudiziarie, scandali politici e trame eversive (fino al rapimento e all'uccisione di Aldo Moro) ha riversato il suo interesse, negli ultimi vent'anni di attività, per lo più sulle tematiche legate alla cultura, all'ambiente e alla protezione della natura.

L'attività è libera, ma è obbligatoria la prenotazione entro il 20 aprile inviando un'email a gvaschetti@libero.it. Sarà necessario aver ottenuto una conferma scritta dagli organizzatori per partecipare.