RACCONIGI/ Domenica torna lo scambio di figurine di atleti e associazioni sportive locali

CUNEO CRONACA - Dopo il successo del primo evento, che, nonostante il maltempo, ha visto una grande partecipazione di pubblico, torna a Racconigi un pomeriggio dedicato allo scambio di figurine, per permettere ai collezionisti di completare l’album ufficiale degli atleti e delle associazioni sportive racconigesi, uscito nelle edicole del Comune nel dicembre 2022.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale e in particolare dal consigliere delegato allo sport Andrea Pettiti, si svolgerà domenica 19 marzo, dalle 15:30 alle 18:30, sotto l’ala mercatale di via Carlo Costa. E' possibile, per coloro che lo desiderano, prenotare una postazione di scambio per esporre le proprie figurine.

“Vista la grande partecipazione allo scorso appuntamento e le numerose richieste da parte dei cittadini, abbiamo deciso di riproporre un pomeriggio di scambio figurine – spiega il consigliere Pettiti -. Si tratta di un momento di aggregazione e condivisione, che speriamo possa spingere le persone ad avvicinarsi al mondo dello sport, attività fondamentale per il benessere psicofisico dell’individuo”.

Per informazioni e prenotazione degli spazi è possibile telefonare al 3389902271 (Massimo). La vendita delle figurine nelle edicole proseguirà ancora nei prossimi mesi, fino a che ve ne sarà richiesta.