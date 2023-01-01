Racconigi, alla Soms uno spettacolo da ballare con “DJ Show” di Sotterraneo

CUNEO CRONACA - Venerdì 17 aprile alle 21 la Soms di Racconigi ospiterà “DJ Show” di Sotterraneo, nuovo appuntamento della rassegna “Raccordi” promossa da Progetto Cantoregi e Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito. Uno spettacolo originale e coinvolgente che supera i confini della scena tradizionale e chiama direttamente in causa il pubblico, invitato a ballare e a diventare parte dell’esperienza.

La compagnia Sotterraneo celebra vent’anni di vita con un dj show speciale che gira di città in città, ripercorrendo l’immaginario del gruppo e l’epoca in cui è cresciuto. Farà tappa anche alla Soms di Racconigi, venerdì 17 aprile alle ore 21, per la rassegna “Raccordi” di Progetto Cantoregi e Piemonte dal Vivo.

Lo spettacolo “DJ Show” è una combinazione originale tra DJ set e teatro, con un obiettivo chiaro e semplice: far ballare un pubblico dentro una drammaturgia. Si tratta una performance che mescola musica, teatro e rituale collettivo. È scandita da una playlist di brani di ogni genere e tempo, che si intreccia ad azioni rapide, testi brevi e visioni fugaci.

Il vero spettacolo diventa il pubblico che danza, immerso in un rito epidermico di gruppo, dove divertimento e pensiero convivono, stimolandosi a vicenda. La domanda che guida l’esperimento è: si possono mixare vibrazione musicale istintiva e stimolo cognitivo complesso? Che la risposta sia sì o no, DJ Show invita a muoversi, a liberare energie, a lasciare cadere le ansie e le nevrosi degli anni recenti sul ritmo del corpo, trasformando ogni passo in un gesto di festa condivisa.

Biglietti

ingresso 18 euro | ridotto 15 euro (Under 25 Over 65) | gratuito Under 16

carnet 3 eventi 40 euro | abbonamento 7 eventi 70 euro

Biglietteria online

info e prenotazioni info@progettocantoregi.it | 3492459042

(Foto Giorgio Meneghetti)