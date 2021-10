Raccolta alimentare con gli studenti del "Bonelli" di Cuneo aiuterà le famiglie bisognose

CUNEO CRONACA - Dieci alunne dell’Itc Bonelli di Cuneo, accompagnate dalla professoressa responsabile del volontariato dell’istituto, Maura Torello, hanno collaborato con la Caritas diocesana per la raccolta alimentare presso l’Ipercoop di cascina Colombaro. Dopo il controllo del Green pass, le studentesse hanno indossato la pettorina dei volontari addetti alla raccolta alimentare: il loro compito è stato quello di avvicinare le persone in entrata nel supermercato ed invitarle all’acquisto di beni alimentari a lunga conservazione da destinare alle famiglie in difficoltà.

La risposta della popolazione è stata più che positiva, molti hanno accolto con il sorriso le giovani ragazze del "Bonelli" dimostrando di essere già a conoscenza di tale attività della Caritas e condividendo questa forma di aiuto e di solidarietà. Sono stati raccolti ben 120 scatoloni per più di 1300 chili di alimenti. I prodotti saranno poi distribuiti alle parrocchie che a loro volta la fanno pervenire alle famiglie bisognose del territorio.

Le studentesse, al fianco di altri volontari, sono riuscite a sensibilizzare, coinvolgere ed interagire con molti acquirenti e il risultato finale lo ha dimostrato: è stata un'esperienza di solidarietà e di generosità che ha insegnato loro molto di più di tanti testi scritti. Una piccola goccia che ha alimentato un sentito flusso di solidarietà.

"E’ stata un’attività molto coinvolgente - ha affermato la dirigente scolastica del Bonelli, professoressa Aimone Maria Teresa - che ha dimostrato come l’educazione civica possa essere facilmente realizzata a partire da queste piccole azioni, piccole, ma importanti perché avvicinano i giovani a realtà che non conoscono, ma che purtroppo esistono. Una scuola efficace è una scuola che sensibilizza i propri studenti: la partecipazione dei nostri alunni ha dimostrato che siamo sulla strada giusta!".