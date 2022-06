Quella sera del 18 giugno 1972: così per una notte il Macabre di Bra torna a vivere

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - C'era una volta la discoteca Le Macabre e quella sera del 18 giugno 1972, quando fu inaugurata, c'ero anch'io con mio marito Marzio. Per 35 anni, a Bra, in provincia di Cuneo, Le Macabre è stato un locale con un valore simbolico, condotto dalla famiglia Busso: la mitica Dorina, il marito detto “Riciu”, in seguito i figli Luca, ora regista, Sara e Wally.

Quella sera dell'inaugurazione fu come varcare la soglia del mistero. Alla cassa c'era Dorina e sul bancone spiccava per originalità una lampada costruita apposta da Map (Marzio Avalle): un tubo di eternit a forma di gomito, che come paralume aveva una tendina di frange. Varcammo quella soglia, io 25enne e Marzio 33enne.

Per noi, titolari dello storico negozio Map, in via Principi 39, a Bra, fu una boccata d'aria (anche se al chiuso), nella misteriosa e macabra grotta, con le stalattiti che fasciavano l'intero locale. Un rifugio sicuro per noi Map additati come "diversi", strani, stravaganti, un po' eccentrici: esattamente come il nostro negozio. Faceva per noi, quando all'epoca l'alternativa erano gigantesche, dispersive discoteche, un ibrido: sale da ballo con musica moderna.

Aprii a fatica il pesante tendone che separava l'ingresso e il guardaroba dalla grotta. Fu una visione magica: ebbi la sensazione di trovarmi finalmente nel mio ambiente naturale, potevo esprimermi attraverso la musica, in libertà: nulla sarebbe stato eccessivo.

Le mie coetanee sfoggiavano eleganti abiti da sera lunghi, in tessuto lamé, mentre io per essere me stessa indossavo una salopette di velluto nero, la gonna così corta che Marzio la paragonò a una mantovana. La camicia candida, che sotto le luci si colorava di mille colori, e un taglio di capelli cortissimi, alla Jovanka, come Silvana Mangano interprete del film “Jovanka e le altre” 1960.

Era tutto perfetto per me, giovane mamma di Sara che aveva già 8 anni. Il Macabre rappresentava, per me allora diciottenne, quella spensieratezza abbandonata per diventare moglie e mamma.

Una gioiosa rivalsa, un risarcimento di gioventù, per qualche notte potevo essere la Fiorella adolescente, dove mi sentivo autorizzata ad essere folle, ribelle, eccentrica, senza destare stupore, a volte disapprovazione, anche se ero la stessa persona che era dietro al bancone di Map. Nel negozio ero adulta, moglie e mamma, e secondo i canoni dell'epoca avrei dovuto abbigliarmi come le madamin. Non lo feci mai, lottai per la mia libertà, finchè mi accettarono così com'ero, come sono ancora oggi: me stessa.

Ecco cosa rappresentò per me quella grotta. Quando una notte vidi mia figlia Sara adolescente in pista con i suoi amici, capii che dovevo abdicare.

Era imbarazzante per una figlia vedere la mamma dimenarsi un po' troppo, per giunta in abiti eccentrici, anche se erano gli stessi che indossava nel negozio. Subentrava un'altra generazione, la stessa che entrava da Map per un regalo diverso, anche un po' folle, che uscisse dal classico cliché. Ormai, dovevo lasciare il passo alla generazione dopo, ero entrata nell'adultitudine, quella che comunque non mi impediva di essere me stessa: come sono ancora adesso.

Le Macabre fu chiusa nel 2008 e abbattuta nel 2013, per fare posto a un palazzo. Ed ecco che, per celebrare i suoi 50 anni, solo per una sera le Macabre torna, ospite di Cycledid-Bra.

Ecco il comunicato di Wally Busso con il programma sull'evento per le Macabre mon amour, la rivoluzionaria discoteca che scosse la sonnolente provincia di Cuneo, e non solo.

GET BACK!

Solo per una sera Le Macabre torna, ospite di Cycledelic - Bra in via Cuneo 23 a Bra.

h 21,30 GLI ORIGINALI

djs del Macabre degli anni 70/80

con: Marcella Terzano, Adolfo Povero, Carlo Rattalino

h 22,30 LE MACABRE COMBO live

con: Luca Morino (Loschi Dezi, Mau Mau)

Gianluca "Cato" Senatore (Africa Unite, Bluebeaters)

Marco "Ciuski" Barberis (Üstmamò, Mau Mau)

Luigi "Giotto" Napolitano (Africa Unite, Giuliano Palma)

+ Special Guests

dalle 23,30 GROTTA GROOVE dj set

con Carlo Bogliotti, Giuseppe "Giuppi" Tuninetti, Cristiano Bologna, Luca Busso, Elisa Bogliotti + Guests

prevendite biglietti a Bra c/o:

SISLEY Via Principi di Piemonte 4/A

IL POSTO Via Moffa di Lisio 11

BORRI ARREDAMENTO Via San Rocco 2

per info-> wallybusso@hotmail.com

Se ci sarò anch'io tra gli ex giovani? Chissà!

Fiorella Avalle Nemolis