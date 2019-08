Quella scritta sul marmo che ricorderà a Bagnasco i Canavese, vittime innocenti del nazismo

Una famiglia bruciata!!Breve storia della famiglia Canavese!! Nella storia della guerra di Liberazione dal nazi-fascismo ci sono episodi dimenticati e molte volte sconosciuti!!

Quella di Bagnasco Regione Strette è una di quelle! Lì in una casa oggi diroccata e per molti anni abbandonata, nel lontano 1944 è stata sterminata la famiglia Canavese … Era il periodo che in Valle Tanaro imperversavano e dominavano i soldati della Wermacht … perlustravano e controllavano il territorio.

Nel mese di luglio a Pievetta (fr Priola) erano stati uccisi 28 cittadini civili. I partigiani combattevano avevano già trascorso un inverno, erano giovani, la famiglia Canavese aveva due figli tra i "ribelli “Carlin" ed Eusebio…

Erano giorni cruenti, vi erano perquisizioni, rastrellamenti… ritorsioni… in una giornata di queste i nazisti arrivano nella casa dei Canavese…

Trovano Adelaide di 9 anni, Clotilde di 23 anni, Marco di 2 anni, Marisa di 3 mesi, Giovanni di 56 anni e un amico della famiglia Corte Michele di 49 anni (Era salito da Bagnasco ad avvisare il figlio sfollato nelle montagne e anche lui partigiano).

I Nazisti sistemano gli abitanti nella cucina e li uccisero con barbara ferocia (incendiano la casa e bruciarono tutti) queste sono vittime innocenti!!

Dopo 75 anni da questo terribile episodio, la famiglia Dentis, e il nipote Alain Canavese hanno lanciato la proposta di installare una lapide commemorativa in questa località.

Un altro figlio della famiglia Canavese, Eusebio di 25 anni morirà in combattimento al Colle San Giacomo, Carlin dopo la liberazione si trasferirà in Francia …

Grazie al comune di Bagnasco, all' Anpi e all'istituto Storico di Cuneo una pagina della storia del periodo della resistenza sarà scritta e immortalata su marmo… la cerimonia avverrà domenica 8 settembre alla regione stretta di Bagnasco!

La storia cammina si supera, ma non si dimentica!! Questo è il nostro motto!!

Ughetta Biancotto

presidente provinciale ANPI CUNEO