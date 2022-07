Quel raggio di luce dal camper partito da Capo Nord proiettato nel cielo di Cherasco

CUNEO CRONACA - E' partito in camper da Capo Passero, estremo sud d’Italia, per portare un raggio di luce molto particolare attraverso l’Europa fino a Caponord. "Il raggio di luce - spiega Paolo Goglio, regista e presidente della Associazione Amore con il Mondo ODV, che è giunto in provincia di Cuneo con il suo camper - è ispirato alla Spada di Luce di S. Michele Arcangelo, è un simbolo visivo di pace, di luce e di speranza" che viene proiettato dal tetto del mezzo.

Da Capo Nord, dove ha affrontato una tormenta di neve, il regista milanese ha percorso tutta la Scandinavia e i paesi del nord Europa: Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Belgio, Germania, Francia, Austria e Svizzera per riportare quindi la spada di Luce di S.Michele Arcangelo in Italia e da qui diffonderla nei cieli del nostro paese. In questi giorni è giunto in Piemonte dove ha proiettato il raggio nelle Langhe, in prossimità dell'ecovillaggio La casa rotta a Cherasco.

In questo momento particolarmente difficile per l’umanità, Paolo Goglio ha scelto di portare questo raggio di luce "affinché ognuno di noi possa rialzare lo sguardo al cielo, trovare la forza e il coraggio di andare oltre e proseguire, rialzarsi e riprendere il cammino in nome e nel segno della pace". Il regista sta realizzando un film per documentare il proprio operato, la vita plein-air in camper a contatto con la natura, valorizzando la bellezza e la magia del territorio.

Nei prossimi giorni Paolo Goglio raggiungerà in camper i comuni del territorio italiano che desiderano ospitare una tappa del raggio di Luce. Il videodiario del viaggio da Capo Passero a Caponord è pubblicato settimanalmente su Youtube, dove l’autore ha creato una playlist dedicata QUI.