Quatrad Ensemble a Robilante: un viaggio nelle musiche natalizie tra Piemonte ed Europa

CUNEO CRONACA - Da oltre vent’anni i Quatrad Ensemble condividono progetti musicali che, anche grazie a numerose collaborazioni, li hanno portati a esibirsi in tutta Italia e in diversi Paesi europei, tra cui Svizzera, Spagna, Francia, Germania, Ungheria, Belgio e Repubblica Ceca.

Accanto a strumenti più consueti – voci, fisarmonica, ghironda, violino e strumenti a fiato come flauti, cornamuse, bombarda e tarota – l’ensemble utilizza scacciapensieri, percussioni popolari (ossa, cucchiai, bodhran) e strumenti autocostruiti con materiali di recupero o oggetti di uso quotidiano trasformati in strumenti musicali. Ne nasce un repertorio adatto sia al ballo sia all’ascolto, capace di sorprendere e coinvolgere.

In occasione del concerto di sabato 27 dicembre alle ore 21, presso l’ex Confraternita di Robilante, il gruppo proporrà un insolito viaggio nella musica natalizia popolare tra Piemonte, Francia e altri territori europei. Un percorso fatto di canti e strumenti tradizionali che emozionano chi riconosce suoni lontani nel tempo e incuriosiscono chi li ascolta per la prima volta.

Il programma riporta alla luce un’atmosfera natalizia autentica e oggi spesso dimenticata: un Natale fatto di semplicità, di gesti intimi e sinceri, di persone che “danno del tu” al Salvatore appena nato offrendo ciò che hanno di più caro, anche se umile – un posto al caldo nella stalla, una camicia di fine filato, un abbraccio, un’accoglienza vera.

Tra Noëls borgognoni della fine del XVIII secolo, Nouvé recuperati all’Argentera, canzoni tradizionali tolosane e brani piemontesi, i Quatrad Ensemble portano in scena un “altro” Natale, lontano dall’immaginario frettoloso e commerciale, ma narrato con rispetto, semplicità e spontaneità, dove la diversità diventa il vero punto di forza.

Il Quatrad Ensemble è formato da Guido Antoniotti: cornamuse, flauti, percussioni popolari, strumenti riciclati, voce; Gabriele Gunella: ghironda, voce; Sandro Fusetto: violino, percussioni popolari, voce; Massimo “Zio” Losito: fisarmonica, voce.