Quasi 30 cm caduti a Cuneo, il weekend è sulla neve con giornate di sole e qualche grado in più

Nuvolosità: cielo soleggiato in quota, altrove irregolarmente nuvoloso per nubi basse con copertura in parziale attenuazione; transito di velature nel pomeriggio. Foschie e banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde, localmente fitte e persistenti dalla sera.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in calo al mattino sui 1000 metri; al pomeriggio in nuovo marcato rialzo a sud fino a 2600 metri. Valori sostanzialmente stazionari sui 1800-2000 metri sulle Alpi occidentali e sudoccidentali.

Venti: moderati occidentali sulle Alpi, sull'Appenino deboli settentrionali in rotazione dai quadranti meridionali in serata; altrove da nord, nordest.

Lunedì 19 dicembre

Nuvolosità: soleggiato con nubi compatte sull'Appennino. Banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde, localmente persistenti. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in marcato rialzo già dal mattino fino a 3600m a fine giornata. Al primo mattino valori localmente inferiori, fino ai 1000-1200 metri, sul Piemonte settentrionale. Venti: deboli o localmente moderati in montagna, occidentali sulle Alpi e da sudovest sull'Appennino, altrove deboli in prevalenza settentrionali.

(Immagini tratte dal sito di Arpa Piemonte)