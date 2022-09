Quando si correva per rabbia o per amore: la strana storia del campione Girardengo

Come tutti ben sappiamo l'Italia è uno dei Paesi più famosi al mondo per la sua tradizione calcistica, con una Serie A che viene seguita, tifata e supportata in ogni angolo del globo.

Squadre come Torino, Roma, Juventus, Inter, Napoli, Inter, Milan, Lazio e così via dominano le classifiche, al pari delle chiacchiere da bar e delle quote scommesse calcio.

In generale sembra che vi sia una certa passione per la velocità e la resistenza e non stiamo parlando solo dei motori - Formula 1 e Moto GP sono due punte di diamante della categoria - ma bensì del mondo delle due ruote. Le due ruote di una bicicletta che, probabilmente perché l'Italia ha molti tratti rurali, continuano a girare per spostarsi avanti e indietro lungo paesaggi da sogno.

Tutto questo ha generato dunque un grande "fuoco" sportivo come quello del ciclismo che negli anni ha visto l'avvicendarsi di grandi campioni che hanno corso per chilometri e chilometri e indossato la famosa Maglia Rosa del Giro d'Italia.

Tra questi c'è però un nome che risalta particolarmente, un nome di inizi Novecento che è stato anche omaggiato con la canzone “Il bandito e il campione” di Francesco De Gregori. Il cantautore rimano ha infatti cantato di questa amicizia di infanzia tra il futuro campionissimo Costantino Girardengo ed il futuro criminale Sante Pollastri.

“Una strana storia di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore” recitavano dunque i versi, ma cerchiamo di capire meglio chi erano questi due protagonisti della vicenda accomunati dalla passione per la bicicletta.

La nostra storia ha inizio a Novi Ligure quando Costantino Girardengo (detto Costante) e Sante Pollastri detto "Pollastro" correvano tra strade e campagne a bordo delle loro rispettive biciclette. Un'infanzia comune, una come tante, ma che poi si sarebbe divisa inevitabilmente con l'età.

Sante Pollastri si dedicò infatti alla causa anarchica, nel nome della quale compì rapine e delitti finendo per diventare un ricercato, mentre Costante Girardengo vide che era decisamente portato per il mondo delle due ruote.

Il secondo tentò dunque la via dello sportivo nel 1913 partecipando al suo primo Giro d'Italia. Quell'evento fu dunque la scintilla che diede il via al tutto. Per tutta la durata della sua carriera, conclusasi nel 1936 come sportivo e proseguita poi come allenatore e preparatore atletico, Costante Girardengo correrà circa 300 corse su strada (vincendone circa la metà) e quasi 1.000 su pista.

L'ultimo giro, in tutti i sensi, arriverà poi nel 1936 dove, in questa edizione del Giro d'Italia, Girardengo verrà battuto da un esordiente che poi, assieme ad un altro sportivo di nome Fausto Coppi, avrebbe fatto parlare a lungo di sé, quel ragazzo era Gino Bartali.

Dopo una lunga carriera nel mondo dello sport, purtroppo, anche per Girardengo venne l'ora del ritiro definitivo (1978) dove venne seguito l'anno successivo dall'amico d'infanzia che si era reinventato commerciante ambulante di stoffe.