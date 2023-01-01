Quando la frutta ha un'anima: a Piasco "Evviva" mette al centro il lavoro inclusivo

CUNEO CRONACA - Oltre duecento persone hanno partecipato al porte aperte per la presentazione di “Evviva, la frutta con l’anima”, tenutasi domenica 14 giugno presso il Laboratorio di confezionamento della Cooperativa “Il Ramo” a Piasco. Per tutta la giornata, i lavoratori “fragili”, protagonisti del progetto di lavoro inclusivo, hanno dato dimostrazione di come nasce e viene realizzata la frutta disidratata a freddo, raccolta secondo la stagionalità a “km 0”. Molto apprezzate anche le degustazioni di “Nina la Mela”, “Isa la Pera”, “Daniela la Fragola”, “Gege il Kiwi”, i prodotti della linea “Evviva” che prendono il nome da chi li produce, con l’obiettivo di mettere al centro non solo la qualità, ma anche le persone che vi lavorano ogni giorno. Durante il momento di presentazione del progetto sono intervenuti anche Stefania Dalmasso, sindaca di Piasco, e Luca Barbero, presidente della Comunità Energetica Rinnovabile Cerquity.

“EVVIVA è il risultato di un percorso iniziato diversi anni fa e nato dall’incontro tra persone, competenze e realtà del territorio che hanno scelto di mettersi in gioco insieme – ha raccontato Luca Miglietti, presidente della Cooperativa “Ramo” -. Abbiamo creduto fin da subito in questo progetto, perché rappresenta perfettamente il nostro modo di operare: trasformare le fragilità in opportunità concrete attraverso il lavoro. Dall’esperienza agricola del Casolare, dalle competenze produttive sviluppate negli anni e dall’impegno di tanti professionisti e volontari è nata una filiera che unisce inclusione sociale, qualità e sostenibilità. Un aspetto a cui teniamo particolarmente è aver scelto di dare ai prodotti i nomi delle persone che li realizzano: Nina, Isa, Daniela e gli altri. Dietro ogni frutto ci sono infatti storie, caratteri, talenti e percorsi di crescita che meritano di essere raccontati. EVVIVA non è soltanto frutta essiccata: è una comunità che lavora insieme e che ogni giorno dimostra come il valore delle persone possa diventare il cuore di un prodotto capace di parlare al territorio e guardare al futuro”.

La frutta “EVVIVA” è viva perché ha un’anima: invisibile e intangibile, proprio come l’acqua che è stata eliminata attraverso il processo di disidratazione a freddo sotto i 40°C, temperatura studiata per rispettare la natura del frutto e preservarne il più possibile le proprietà organolettiche e i nutrienti originali. Ha perso l’acqua ma ha mantenuto l’anima, che c’è anche se non si vede. L’unicità del progetto “EVVIVA” sono le persone che lo rendono possibile, sono loro a fare la differenza. Per questo ogni prodotto porta il nome di uno dei lavoratori, perché è uno di loro. Nel laboratorio di “EVVIVA” a Piasco ogni persona, ciascuna con la propria storia, ritrova identità, dignità e autonomia attraverso il lavoro. Ogni confezione racconta ore di lavoro reale, non è solo una storia bella da raccontare ma è una storia vera. Per maggiori informazioni visitare il sito evviva.ilramo.it.